彰化推帶狀皰疹疫苗補助 長者摸黑搶名額

民眾到衛生所免費接種帶狀疱疹疫苗，他們都是設籍彰化、65歲以上的低收與中低收入戶，22日一早人潮還是相當踴躍，但一般的民眾就得依照登記預約，才能接種到縣府補助的疫苗。

彰化縣民說道，「聽說那天都拿椅子來排隊，我從電視聽說的啦。」

彰化縣今年自購兩萬劑帶狀疱疹疫苗，補助一般65歲以上長者，只需自費6000元，即可完成兩劑接種。但20日開放第一期登記，凌晨就有長者頂著寒風，摸黑到衛生所排隊搶名額，讓長者大呼吃不消，縣府趕緊更改規則。

彰化縣衛生局疾管科長王曉琪表示，「預約時間改為每日下午1時30分，開始發放號碼牌，如果現場預約額滿，將由衛生所填寫候補名單，待低收及中低收名額釋出的時候，優先通知。」

縣府表示，26日起將剩餘4567個給一般民眾的名額，一次全部釋出，直到額滿為止，希望平息民怨。

彰化縣民提及，「天氣這麼冷，縣府改成中午再來登記，這樣是對的，讚的啦。」

彰化縣民指出，「你一大清早5、6點，就排了7、80個，實在太冷了，改成這樣，天氣比較暖和呀。」

彰化縣衛生局表示，各鄉鎮疫苗配額，是依人口比例調整，最多的是彰化市南西北區的596個，其次是員林市及和美鎮。而不少長者表示，希望縣府可以加碼補助，讓更多有需要的人可以受惠。

