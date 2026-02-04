彰化推特定工廠廢汙水納管 聯合排放專管工程救農田水質

為改善特定工廠群聚地區廢污水排放情形，落實灌排分離政策，彰化縣政府持續推動「特定工廠群聚地區廢污水排放建設計畫」，透過聯合排放專管方式集中納管工廠廢污水，降低對農地及周邊水體的污染風險。縣長王惠美今(4)日前往和美鎮嘉犁里及彰化市茄苳里兩處工程現場視察，並與經濟部產業發展署、地方民意代表、里長及工廠業者交流，展現中央與地方協力推動產業發展與環境保護的方向。

王惠美指出，彰化縣中小企業密集，早期產業發展型態使部分工廠未能完整設置廢污水處理設施，污水多排入農田水利系統，對農地與水環境造成潛在影響，經濟部於全國選定36處廢污水優先改善地區，其中彰化縣占12處，並優先選定和美嘉犁里與彰化茄苳里作為示範推動區域。

縣府指出，和美鎮嘉犁里區內約有121家特定及納管工廠，每日推估廢污水量約188立方公尺；彰化市茄苳里約有69家納管工廠，每日推估廢污水量約272.25立方公尺，依規劃內容，透過「聯合排放專管」工程，未來工廠廢污水將集中輸送處理，不再排入農田水利溝渠，降低對土地與水體的影響，兩處管線設計容量皆高於現階段需求，保留後續產業發展彈性。

經費方面，和美鎮嘉犁里工程總經費約新臺幣2.26億元，彰化市茄苳里約2.2億元，兩案皆由中央補助88%，縣府自籌12%，相關預算獲議會支持，使工程得以依計畫推進。王惠美呼籲納管工廠儘早完成接管作業，目前提供接管補助，每公尺補助2,500元，單一案件最高補助30萬元，以減輕業者負擔，補助期限至116年3月31日止，期望提升整體接管率，促成工廠營運與地方環境的雙贏。

縣府補充，兩處示範區工程完工並完成接管後，和美鎮嘉犁里群聚區廢污水將排放至番雅溝排水系統，彰化市茄苳里則排放至烏溪，可有效降低對農業用水與周邊水域的影響，目前工程進度持續推展，預計於今(115)年3月底前完工，逐步展現改善成效。

此外，自《工廠管理輔導法》109年施行以來，縣府配合推動「全面納管、就地輔導」政策，除既有兩處示範群聚區外，亦將自其餘優先改善地區中，評估推動和美鎮南佃里、彰化市寶廍里、鹿港鎮洋厝里及福興鄉秀厝村等地，期透過分階段建設，持續改善特定工廠廢污水排放問題，提升整體環境品質。