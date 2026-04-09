彰化提名卡關！謝衣鳯嘆被黨中央問「家裡是否同意參選」：我又不是18歲

記者詹宜庭／台北報導

民進黨已正式提名現任立委陳素月參選彰化縣長，全力爭取重返執政；國民黨至今人選尚未明朗，國民黨立委謝衣鳯欲爭取黨內提名，但卻傳出被掌握選舉資源的謝家長輩要求退選，甚至與身縣議會議長的弟弟謝典霖爆發「姊弟之爭」。謝衣鳯今（9日）談及此事說，自己並非18歲，卻一直被問「爸爸是否同意她參選」，甚至連黨中央也提出同樣問題，感嘆自己都不知道已經幾歲了，外界卻仍將她當成18歲看待。

謝衣鳯今日接受媒體人黃暐瀚專訪表示，她覺得相當奇怪，自己並非18歲，卻一直被問「爸爸是否同意她參選」，甚至連黨中央也提出同樣問題。她也問黃暐瀚，「我們現在都是成年人了，你今天接了哪個節目，人家會問你爸有沒有同意嗎？」謝衣鳯坦言，自己確實一直尋求家人支持，雖然家人現在不未支持她，但這不代表過去或未來都不支持。她認為，自己對彰化這塊土地負有責任，身為政治人物，已對選民負責，也有能力參與縣長選舉並爭取勝選，未來更有能力主持縣政。

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謝衣鳯指出，過去她的民調表現亮眼，高於其他人，目前仍維持在高點。她與彰化縣議長謝典霖之間的議題之所以受到關注，是因為雙方皆為政治人物，必須接受民眾檢驗，「我跟他最大不同在於，他認為參選必須獲得家人同意而非支持，但我認為我需要的不只是家人支持，我需要的是所有彰化縣民的支持，希望他們能認可我成為彰化縣長。」

謝衣鳯表示，家人支持當然重要，每個人都希望獲得家人支持，但僅有家人支持並不足夠，仍須爭取所有縣民、各行各業的支持，這也是她與謝典霖在出發點上的最大差異。針對黃暐瀚詢問「是否曾與家人溝通持？」她回應，「我並沒有忘記尋求家人支持，我非常感謝他們過去累積的從政經歷與人脈，以及他們在地方的聲望，才有辦法讓我第一次參選立委就這麼順利。我跟我弟個性不同，我們作法不同、交友不同，所以我們在大家面前的表現也會不一樣！」

謝衣鳯表示，若家人無法支持，她也希望能獲得他們的認同或祝福。至於被問及黨中央關心家人是否支持一事是否感到不滿，她感嘆，自己都不知道已經幾歲了，外界卻仍將她當成18歲看待。

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