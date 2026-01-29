彰化擬增國道1號第2交流道 預計2035年完工

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣目前國道1號僅有彰化交流道一處出入口，常造成和美、伸港、線西等鄉鎮民眾上下高速不便，也導致台19線塞車。為改善交通，縣府今（29）日在和美鎮舉辦「彰化第2交流道可行性評估」地方說明會，由縣府工務處長許俊宏主持邀集高速公路局、和美鎮公所及相關單位參與。

彰化爭取國道1號第2交流道，縣府舉辦可行性評估地方說明會，總經費約24.15億元，預計2035年完工。（記者陳雅芳攝）

許俊宏指出，彰化交流道車流量大，尖峰時段經常壅塞，影響民眾通勤及周邊道路秩序。去年4月，立法院交通委員會邀集相關單位勘查現況，地方建議增設第二交流道。縣府因此委託顧問公司進行可行性評估，並於今日說明計畫內容與效益。

和美鎮長林庚壬表示，和美、伸港、線西等鄉鎮人口約15萬人，但目前上下國道僅能透過彰化交流道，造成台19線與周邊道路長期塞車。他說：「人進來、車進來，錢就進來！」第二交流道除了分流車流，也將帶動地方經濟與房地產發展。

簡報指出，第二交流道可設於國1 194.75K至198.4K間（彰美路至彰和路區段），採都會鑽石型設計，交流道下來的連絡道為單向雙車道共4車道，並盡量緊貼國道，減少土地徵收。預計影響約2公頃私有土地及115棟建物。完工後，原本使用彰化交流道的車流中，約4成將改道至第二交流道，台19線交通壅塞可望明顯改善。

該計畫總建設經費約24.15億元，縣府預計今年底完成可行性評估作業並提報中央審議核定。後續將辦理規劃設計、環境差異影響分析、用地取得及施工，施工期約4年，預計於115年（2035年）完工。

對於長達9年的工程期程，縣議員蕭文雄及周君綾表示擔憂，認為前置作業過長可能延誤效益。周君綾建議，可將環差、設計作業、都市計畫變更及用地取得等程序併行進行，以縮短施工前準備時間。許俊宏回應：「好的建設，手腳就要快！」並當場指示顧問公司加速評估，爭取後續作業能並行推進。

若計畫順利核定，第二交流道將改善彰化交流道車流壅塞，串聯縣內未來重大建設，並帶動地方經濟與交通便利，居民期待通勤更順暢、安全。