彰化放颱風假垃圾停收 居民不知放假倒垃圾頻撲空

彰化縣 / 綜合報導

鳳凰颱風來襲，彰化宣布今(12)日停班停課一天。彰化清潔隊定點垃圾也停止收運，但還是有不少人不知道清潔隊也休息，把垃圾拿出來倒，紛紛撲了空。

民眾騎著機車，來到路邊的垃圾定點收運，準備要倒垃圾，但卻撲了空，清潔隊員說：「不收，今天停班停課。」鳳凰颱風來襲，彰化縣長王惠美，決定12日彰化放颱風假一天，原本星期三有垃圾車會定點收運，但因為放颱風假定點取消收運，現場的告示牌，也貼上停止收運單。

清潔隊今日休息一天，但無風無雨的天氣，不少婆婆媽媽們，根本不知道放颱風假，還是把垃圾拿出來倒，但來到現場才發現根本沒有垃圾車，民眾VS.記者說：「我不知道，電視沒看到，(差不多晚上8點半才決定)，這樣我不知道。」

民眾說：「我們家那邊的沒有，想說這裡有收，要去菜市場順便拿過來。」就怕民眾把垃圾帶來，隨意丟在路邊，過去曾經放颱風假沒派人到場，結果路邊變成垃圾山，彰化清潔隊這次特別派隊員，在定點加強對民眾宣導。

清潔隊員VS.記者說：「爸爸媽媽載小孩的知道放假，一些阿公阿嬤不知道的，就拿垃圾出來倒，整個倒滿？，對，去年還前年。」颱風天垃圾收運也停止一天，清潔隊說等到正常上班上課，垃圾也會恢復正常收運。

