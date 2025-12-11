彰化救護車任務途中與保時捷相撞！病患無礙急換車送醫 肇責待釐清

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

彰化市中山路、仁愛路口，今（11）日下午發生一起救護車與保時捷Macan相撞事故，救護車當時正載送病患，並已開啟警示設備，發生碰撞後，所幸車內病患沒有受傷，立即由其他救護車接駁續送醫，而保時捷駕駛腳部輕傷無大礙，警方正調閱影像釐清肇事原因。

今（11）日彰化市發生一起救護車與保時捷Macan相撞事故，救護車當時正載送病患，並已開啟警示設備，發生碰撞後，所幸車內病患沒有受傷。（圖／警方提供）

事故發生於今日下午約2時29分，彰化分局初步調查指出，盧姓男子駕駛保時捷Macan沿中山路二段158巷東向西行駛，通過中山路與仁愛路口時，與一輛沿中山路二段南往北行駛、執行救護任務的救護車駕駛發生碰撞，當時救護車正載送病患，並已開啟警報器及警示燈。

兩車撞擊時的巨響嚇壞附近民眾，所幸救護車上的病患並未受傷，為避免延誤醫療處置，現場立即調度另一輛救護車接駁送醫，至於保時捷駕駛右腳受輕傷，拒絕送醫，酒測值為0，救護車王姓駕駛沒有受傷，酒測值同樣為0。

警方已著手調閱路口監視器與兩車行車記錄器，以釐清雙方行車動線及責任歸屬。



