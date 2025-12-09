彰化文創精品認證徵選 開跑

為持續推動彰化在地產業創新，深化文化與創意設計的結合，彰化縣文化局辦理「二○二六彰化文創精品認證徵選」活動，即日起至一一五年一月三十一日止受理報名。歡迎具創意與設計量能的商家、品牌踴躍報名參加！

近年全球市場愈加重視品牌識別與文化價值的融合，設計思維與永續概念更成為文創產業發展的關鍵趨勢。彰化縣以深厚的人文底蘊、多元的地方產業及豐富的工藝文化為基礎，持續以「文化＋設計＋產業」的策略推動文創產業升級，帶動地方經濟新動能，因此本次徵選將聚焦三大類別：「文創精品類」、「文創商品類」以及「視覺及包裝設計類」，來展現彰化品牌的多元魅力。

彰化縣文化局昨（九）日表示，本次徵選活動將評選出十至十五件兼具文化深度與市場潛力的優質作品，授予「彰化文創精品認證」標章，彰顯在地創意實力，鼓勵具創意設計實力與在地文化精神的品牌踴躍投件，凡依法於彰化縣內立案之公司行號、法人、團體與個人工作室，且已依法申請相關許可上市販售，並已小量或大量生產之文化創意商品，皆可報名參加。

本次活動分為兩階段：第一階段採線上報名，於線上表單填寫並上傳資料，報名件數不限，截止日期為一一五年一月三十一日；第二階段為實體投件，須繳交一份完整之實體產品，主辦單位將邀請文創與設計領域專家學者進行評審，期待選出具創意設計實力與在地文化精神之彰化文創精品。

期待透過文創精品認證機制，協助優質品牌提升產品形象價值，拓展市場能見度與國際競爭力。歡迎各界設計師、品牌業者與文化創作者踴躍報名，共同打造屬於彰化的創意能量與文化風格，讓「Madein彰化」成為品質與美感的象徵，欲報名者，可至線上報名系統（https://reurl.cc/yKEzq6）參閱簡章、下載報名表，歡迎本縣的相關業者踴躍報名。