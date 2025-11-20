彰化文化局推4部台語繪本 展現獨特媽祖民俗風貌

（中央社記者吳哲豪彰化20日電）彰化縣文化局今天推出4本介紹彰化媽祖民俗文化慶典的台語故事繪本；文化局表示，繪本介紹彰化南瑤宮笨港進香、社頭枋橋頭七十二庄迓媽祖等文化節慶，展現彰化獨特民俗風貌。

彰化文化局上午在彰化縣立圖書館舉辦「半線台語故事繪本」新書發表會，縣長王惠美、文化局長張雀芬等人與會，介紹4本以彰化媽祖民俗文化慶典為主題的台語故事繪本。

王惠美致詞時說，彰化縣建縣超過300年，去年出版3本有關彰化民俗慶典的台語繪本，介紹彰化特有的「花壇白沙坑迎燈排」、「鹿港魯班公宴」及「芳苑海牛採蚵」等文化景觀，為讓鄉親了解在地媽祖故事，縣府今年向中央爭取補助，再出版4本有關彰化媽祖文化的繪本。

文化局指出，繪本邀請彰化在地作家、繪者共同創作，第1本「婷婷不怕水」，以「孩子克服恐懼」為故事主軸，傳達「彰化南瑤宮笨港進香」背後的信念與精神；第2本「香火袋的約定」描述兩名小朋友跨越隔閡的友情，探討「社頭枋橋頭七十二庄迓媽祖」凝聚不同族群的歷史意義。

第3本「大爐不見了！」，以魔法主題的友情故事，展現「彰化新港十八庄送大爐」活潑的一面；第4本「今天會下雨嗎？」，則以雲朵的擬人視角，帶領讀者探索「同安寮十二庄請媽祖」的歷史淵源。

文化局指出，4本繪本附有華語與台語有聲書及電子書，讓民眾透過多元閱讀媒介，了解彰化無形文化資產，同時透過淺顯易懂的文字及語音學習台語，即日起至12月31日，文化局也在縣立圖書館、社頭、伸港、福興、埔鹽鄉立圖書館，特別舉辦繪本故事插畫展，展示繪本精采圖文。（編輯：陳仁華）1141120