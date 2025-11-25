彰化文學新書首發，以走讀路線重溫三百年古城風華。圖／記者鄧富珍攝





彰化建縣逾三百年，是中部地區發展的重要起點，也孕育了豐厚的歷史文化與多元人文景觀，在臺灣文學發展上亦佔有一席之地。為塑造「文學彰化」的城市形象，彰化縣文化局推出「彰化城市之書」系列，計畫分三輯出版，以帶領民眾用更貼近土地、兼具永續精神的方式重新認識彰化。

今年11月首發的第一輯《半線走讀散步策Ⅰ：走走彰化三○○邑》，於25日上午在縣立圖書館舉辦新書發表記者會，由文化局長張雀芬主持。該書結合旅遊視角與文學筆觸，規劃八條獨具特色的走讀路線，引導讀者以雙腳丈量城市，用閱讀聆聽土地，感受彰化三百年古城的歷史、人文與自然魅力。

本書由文化局與晨星出版有限公司歷時一年多共同企劃製作，邀請六位與彰化深具淵源的作家與插畫家參與，包括以文史著稱的康原、臺灣文學獎詩人林秀蓉、半線詩人紀小樣、梁實秋文學獎得主石德華、自行車旅遊文學作家茶花小屋，以及臺灣手繪地圖金鼎獎插畫家沈恩民。六位作者歷時一年親自踏查，深入老街巷弄、百年建築及自然步道，與居民訪談、丈量每段路徑，確保每條路線「跟著書走，就能走得通」。沈恩民更以手繪風格呈現八條立體路線圖及半線知識通、老建築與美食特色，為文學閱讀增添創意趣味。

八條「散步策」涵蓋城市紋理、人文故事與永續旅行理念，從老屋、巷弄到鐵道文化及山城景觀，讓讀者在散步中深入理解彰化的人文與自然景觀。文化局表示，此書旨在吸引家庭、青年、旅人及在地居民，以慢行步調重新探索城市風貌，也希望成為推動城市再認識的起點，帶領更多人重新連結土地，感受彰化的城市魅力。

《半線走讀散步策Ⅰ：走走彰化三○○邑》已於縣立圖書館及各公共圖書館上架，並將於11月26日全臺首發上市，各大書店與線上平台如博客來、誠品、金石堂、墊腳石等皆可購買。民眾可跟隨書中路線，實地體驗彰化巷弄、田野與生活交織的魅力，一同展開與土地溫柔相遇的永續之旅。

