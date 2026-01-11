彰化文祥國小畢業生親手製作花壇傳統燈排

文祥國小六年級學生，在文德宮管理委員會與僑光科技大學的共同規劃與指導下，參與花壇鄉在地傳統燈排製作課程。（記者林明佑攝）

▲文祥國小六年級學生，在文德宮管理委員會與僑光科技大學的共同規劃與指導下，參與花壇鄉在地傳統燈排製作課程。（記者林明佑攝）

為深化學生對家鄉文化的認識，在畢業前留下珍貴而有意義的學習經驗，文祥國小六年級學生，在文德宮管理委員會與僑光科技大學的共同規劃與指導下，參與花壇鄉在地傳統「燈排」製作課程。透過實作體驗，讓孩子從雙手中感受文化溫度，實踐傳統工藝的世代傳承，文祥國小楊素綾校長今（十一）日表示，透過此次產官學合作，讓學生在文化中學習，也為地方文化教育寫下溫暖而具意義的一章。

課程中，李泳昌老師為學生深入介紹文德宮福德老爺迎燈排的歷史故事。他表示，迎燈排是花壇地區極具代表性的民俗活動，不僅完整保留清代承襲至今的傳統風貌，更在每年元宵節期間，透過燈排繞境，凝聚地方情感，展現深厚的文化底蘊，具有無可取代的文化傳承意義。孩子們聽得專注投入，也更加理解燈排不只是裝飾，而是地方共同記憶的象徵。

在實作層面，僑光科技大學企管系黃美虹教授，推動「AI彰化、智慧八卦－－農業×文化×教育創意推廣」USR Hub計畫，帶領系學會大學生們進入校園，陪伴小學生進行燈排設計與製作。該計畫結合在地社區與文化資源，串聯農村生活與永續發展，並以地方慶典為學習場域，讓文化在教育中被看見、被實踐，同時促進AI與跨域學習的可能性。

製作過程中，學生們分組合作，從認識燈排結構、材料運用到實際組裝完成，在大學生的耐心指導下，一步步完成屬於自己的燈排作品。學生吳昱辰說：「我學會傳統工藝技巧，更和同學在合作中，培養責任感與團隊默契。」文化學習自此不再停留於書本，而是真實走進生活。

活動當天，文德宮管理委員會李錫圭主委特別蒞臨現場，並帶來象徵祝福與庇佑的「丙午年平安發財金」，親手致贈給文祥國小畢業班學子，祝福孩子們學業進步、金榜題名，也期盼文祥國小校運昌隆，持續培育更多優秀人才。家長會吳芳羽會長除表示謝意之外，更指出：「畢業不是離開校園，而是孩子與家鄉建立深厚連結的重要時刻。」

文德宮長期重視地方文化與教育，希望透過這樣的文化連結，讓孩子在學習中感受信仰的力量與社區的支持。楊素綾校長說：透過此次產官學合作，讓學生在文化中學習、在土地中成長，也為地方文化教育寫下溫暖而具意義的一章。期盼透過教育系統的力量，將這項珍貴的無形文化資產持續傳承下去，讓傳統在新世代中延續生命力。