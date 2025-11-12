彰化文雅畜牧場再驗出芬普尼！「禽畜禁藥」從哪來 專家：飼料機會大

彰化文雅畜牧場蛋品日前遭驗出禽畜禁藥芬普尼，10日採樣再檢出芬普尼代謝物。示意圖／photoac

衛福部食藥署9日公布「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出含有農藥殘留「芬普尼代謝物」0.03ppm，超過法定容許量標準0.01ppm，該蛋品自「彰化文雅畜牧場」售出，共9項蛋品流向9縣市；對此彰化縣動防所與農業處畜產科於10日再前往該畜牧場採樣檢驗，今報告出爐又檢出芬普尼代謝物，加重裁罰12萬元罰鍰。

衛生福利部食藥署為調查彰化文雅畜牧場農藥芬普尼污染源，彰化縣動防所與農業處畜產科於10日前往採集場內雞蛋共9件45顆，送往中央畜產會檢驗，其中包含11月7日至10逐日生產的雞蛋4件，畜舍內第1、2、4、5、6列雞籠雞蛋共5件，雞隻飲水2瓶、飼料2件、土壤檢體1件及羽毛檢體1件。

檢驗報告結果顯示，1件雞蛋檢體檢出芬普尼代謝物0.03ppm、羽毛檢體檢出芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體均為零檢出；彰化縣政府對該蛋雞場持續進行移動管制，禁止該蛋品及雞隻移出場外，每日派員清點雞蛋數量、封存，並針對該蛋場持續出現芬普尼污染，依違反《動物用藥品管理法》處12萬元罰鍰。

彰化縣政府已立即針對文雅畜牧場啟動全面禁止移動管制與監測，並，封存全部禽蛋。圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府指出，彰化縣動防所將持續採樣檢測雞隻與蛋品至檢驗結果確認安全，期間通報中央並依中央指示始得解除移動管制；不過芬普尼已於2017年被列為禽畜禁藥，究竟汙染源為何？

農業部認為，抽驗該牧場飼料都未驗出芬普尼，日前衛福部部長石崇良也指出芬普尼為環境用藥，應是環境汙染造成；不過台大食品安全與健康研究所教授吳焜裕認為，蛋雞飼養於籠子裡，不會出去亂跑，除非「雞能隔空抓藥」、有使用芬普尼汙染雞蛋，或雞隻吃到芬普尼而生出問題雞蛋。

吳焜裕回顧2017年毒雞蛋事件原判為環境汙染所致，2005年毒鴨蛋事件原先也懷疑是附近回收工廠排放戴奧辛所致，最終均被證實是「飼料問題」，認為蛋雞最重要就是飼料，因此受飼料汙染機會較大。

至於外界好奇，自2017年全球爆發芬普尼雞蛋事件後，台灣也於同年將芬普尼列為禽畜禁藥，究竟本次驗出芬普尼，源頭從何而來？日前專家指出，芬普尼被用於環境用藥防治害蟲，而根據華視新聞報導，一名資深蛋農認為台灣因高密度飼養雞隻，許多雞農為了防蟲，會在雞場用除蟲藥，猜測當為了購買便宜除蟲藥，可能忽略其中成分，進而造成汙染。



