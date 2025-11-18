彰化文雅畜牧場出貨近6萬顆蛋 部分銷往新北被銷毀

（中央社記者吳哲豪彰化18日電）彰化文雅畜牧場9日出貨285籃5萬7000顆蛋，其中龍忠蛋行蛋車載200籃；另輛蛋車載85籃，其中35籃雞蛋被彰縣衛生局攔下送回畜牧場，其餘雞蛋銷往新北，但多數已銷毀。

彰化文雅畜牧場雞蛋4日被檢出芬普尼超標，彰縣動防所5日通知業者需進行移動管制，也針對畜牧場內雞蛋進行複驗，由於未檢出超標，動防所8日下午打電話給畜牧場通知解除移動管制，10日衛福部食藥署認為畜牧場內雞蛋應逐批送檢，檢驗合格後才能出貨，動防所當天又針對畜牧場進行移動管制。

針對文雅畜牧場9日出貨情形，彰化縣衛生局長葉彥伯下午接受記者電訪時說明，畜牧場當天出貨285籃5萬7000顆蛋，台中龍忠蛋行派蛋車載了200籃4萬顆蛋，另一輛蛋車載85籃1萬7000顆蛋。

葉彥伯說，蛋行派出蛋車將雞蛋載回台中市，由台中市衛生局負責追蹤稽查，另1輛載了85籃雞蛋的蛋車半路被衛生局攔截，其中35籃7000顆雞蛋被攔下，送回文雅畜牧場，另有50籃銷往新北市，新北市衛生局追回其中27籃，5400顆雞蛋昨天已被銷毀。

據指出，文雅畜牧場每日約可出貨4萬顆雞蛋，遭移動管制後雖不能出貨，但場內4萬隻蛋雞仍續產蛋，9日出貨5萬7000顆雞蛋，當中可能包含先前無法出貨的問題雞蛋，雞蛋又被載往台中銷售，才會遭檢出芬普尼超標，而龍忠蛋行蛋車前往畜牧場載貨時，是否明知雞蛋有問題仍載回台中，也是檢方目前調查重點之一。

針對文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，彰化縣長王惠美接受媒體聯訪時也說，這次畜牧場原本封存25萬多顆蛋，但因公文行政流程上有疏失，部分蛋流入市場，對消費者信心造成衝擊，也希望縣內畜牧場記取這次教訓，不要貪圖方便，一旦出事，可能連名譽與財產都保不住。（編輯：李淑華）1141118