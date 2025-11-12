彰化文雅畜牧場又驗出毒蛋

彰化縣芬普尼蛋雞場複檢樣本再驗出芬普尼，縣府立即啟動全面禁止移動管制與監測。

(彰化縣政府提供)

記者吳東興、陳建興、傅希堯∕綜合報導

彰化縣文雅畜牧場再度被驗出芬普尼毒，該場先前已被驗出雞蛋農藥芬普尼殘留超標，縣府十日複檢發現，依然驗出芬普尼代謝物，縣府啟動全面禁止移動管制與監測，封存全部禽蛋，並依法加重裁罰新台幣十二萬元。農業部則指出，牧場飼主涉違反動物用藥品管理法，全案將移檢調單位深入偵辦，釐清污染來源與責任，並建議彰化縣政府加重裁罰。

彰化縣動防所與農業處畜產科十日再前往文雅畜牧場採集檢體，採檢雞蛋九件、蛋雞羽毛一件、飲用水水質二件、飼料二件及周圍農田土壤一件，共計十五件樣品送由中央畜產會檢驗，檢測結果顯示一件雞蛋檢體檢出芬普尼代謝物零點零三ppm，羽毛檢體檢出芬普尼零點二七ppm及其代謝物零點一三ppm，其餘都沒有檢出，飼料及周圍農田土壤中都未檢出，顯示不是環境汙染，藥物是直接施打在雞隻身上。

縣府將持續進行移動管制，並開立禁止移動管制通知書，禁止該場蛋品及雞隻移出場外，並持續採樣檢測雞隻與蛋品，直至檢驗結果確認安全，通報中央，並依中央指示始得解除移動管制。

農業部表示，文雅畜牧場涉嫌違反動物用藥品管理法相關規定，除將由彰化縣政府加重裁罰，全案也已移送檢調釐清詳細汙染原因，而此事件是藉雞蛋溯源編碼追蹤到問題蛋品，未來將持續強化雞蛋噴印溯源管理，嚴格把關禽蛋食品安全。

食藥署則指出，四天來已回收兩萬餘顆雞蛋，收回來的雞蛋將直接銷毀，而洗選蛋有溯源碼，即便是散裝雞蛋也可以掃描QR Code溯源，民眾如有疑慮，建議可選擇不吃、丟棄，或至購買處退貨回收。

農業部指出，自一０六年九月六日已公告禁止使用芬普尼水懸劑於經濟動物，違者可依動物用藥品管理法裁處六萬元以上三十萬元以下罰款，如造成危害人體健康，則可處七年以下有期徒刑。