彰化文雅畜牧場爆芬普尼污染 15萬蛋全毀4.9萬雞恐難逃撲殺

彰化縣文雅畜牧場爆發出讓消費者相當憂心的「毒蛋事件」，自11月4日雞蛋被驗出含不得檢出的殺蟲劑「芬普尼」後，事件持續延燒至今已邁入第15天。由於多次採樣仍檢出殘留污染，相關單位已緊急封存並銷毀超過15萬顆問題雞蛋，而場內4.9萬多隻蛋雞也正面臨是否需要全面撲殺的重大決策。

事件的開端發生於11月4日，文雅畜牧場審查抽驗中，首次在雞蛋內檢出芬普尼代謝物，由於此項農藥不得在蛋品中檢出，彰化縣政府不敢掉以輕心，隨即於11月5日及10至11日期間再度進行採樣，結果令人震驚無論是雞蛋還是蛋雞羽毛，皆持續驗出芬普尼殘留，顯示汙染問題並非偶發，而是持續性暴露。

截至目前為止，官方已封存並依程序銷毀超過15萬顆受污染雞蛋，避免流入市面，形成食品安全隱患。由於案情涉及疑似不當使用動物用藥，縣府立即移送檢調偵辦，檢方調查發現，污染源可能與環境用藥使用不當有關，涉案的畜牧場業者及蛋商分別以40萬元與20萬元交保，凸顯事件的嚴重程度。

目前最受外界關注的，就是場內近5萬隻蛋雞是否需要全面撲殺。彰化縣動物防疫所所長董孟治表示，芬普尼在雞體內的代謝半衰期約為8至14天，若要完全代謝，需要14至21天的時間，且會受到每隻雞個體差異影響。他強調，目前全場已採取移動管制措施，並持續進行採樣監測，只要藥物殘留無法下降至安全標準，就不能排除撲殺的可能性。

隨著事件進入重點調查階段，文雅畜牧場已被全面禁止移動與出貨，所有作業都需待檢方調查結果與衛生主管機關的安全評估後，才可能恢復運作，除了針對該牧場採取行動外，彰化縣衛生局也同步展開全縣蛋場的大規模抽驗，以確保市售雞蛋安全無虞，避免毒蛋事件在市場上擴散。

