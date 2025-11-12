彰化文雅畜牧場雞蛋仍驗出芬普尼 縣府裁罰12萬

（中央社記者吳哲豪彰化12日電）彰化文雅畜牧場雞蛋被檢出芬普尼，縣府10日再採樣送驗雞蛋及雞隻羽毛仍驗出；彰縣府指出，芬普尼屬農藥，不可用在養雞場，雞農雖否認使用芬普尼，不過仍針對雞場裁罰12萬元。

彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋被驗出屬於環境用藥的芬普尼，衛生福利部食藥署10日指示因畜牧場污染源未釐清有疑慮，停止雞蛋產品出貨，並應逐批檢驗雞蛋。

彰化縣動物防疫所及彰縣府農業處人員10日再前往畜牧場採集11月7日至10日逐日生產的雞蛋及場內飼料、土壤及羽毛等檢體，結果今天上午出爐，其中有1件雞蛋檢體及1件羽毛檢體驗出，雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm、羽毛驗出芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm。

彰化動防所長董孟治接受中央社記者電訪時說明，芬普尼屬農藥，不可用在動物身上，如果雞農有除蝨需要，可使用政府核准的動物藥品進行除雞蝨，不過需要在產蛋前使用並配合停藥期，蛋雞產蛋期間嚴禁使用任何藥品，避免藥物殘留；由於雞場內仍驗出芬普尼，動防所依違反動物用藥品管理法，裁罰雞農新台幣12萬元。

彰縣府發布新聞稿指出，畜牧場在管制期間，動防所將持續採樣檢測雞隻與蛋品，直至檢驗結果確認安全，通報中央，並依中央指示始得解除移動管制；縣府也會持續與中央衛生及農政單位密切聯繫，遵循各項指引，落實後續監管及防範措施。（編輯：陳仁華）1141112