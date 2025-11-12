彰化文雅畜牧場雞蛋又驗出芬普尼 全面封存禁出貨！縣府裁罰12萬

彰化縣埤頭鄉文雅畜牧場15天內兩度被驗出雞蛋含有環境用藥「芬普尼」。（彰化縣政府提供）

彰化縣埤頭鄉文雅畜牧場15天內兩度被驗出雞蛋含有環境用藥「芬普尼」，污染情況持續擴大。彰化縣政府今（12日）宣布，場內至少16萬3,600顆雞蛋全面封存、禁止出貨，並對雞隻及雞蛋每日抽驗，同時啟動全面移動管制，任何蛋品不得流入市面，並加重開罰12萬元。由於第2次在雞隻羽毛中驗出芬普尼，懷疑可能有人在雞身上噴灑藥劑，確切原因仍待檢調調查釐清。

彰化地檢署已介入偵辦，追查污染來源，包含飼料、除蟲藥與環境檢測紀錄，釐清是否有人違規使用含芬普尼的藥劑。根據11月10日最新檢驗結果，於11月5日移動管制後新生產的雞蛋中仍檢出芬普尼代謝物0.03ppm，雞羽毛中更驗出芬普尼0.27ppm及代謝物0.13ppm，顯示污染仍持續。

彰化縣動物防疫所所長董孟治指出，芬普尼屬農藥，不可用於動物身上，蛋雞產蛋期間嚴禁使用任何藥品，以免殘留至雞蛋。因該場違反《動物用藥品管理法》，縣府已裁罰12萬元，並加重監管措施。董孟治強調，封存的雞蛋將全部銷毀，一顆都不會流入市面，何時解除管制須待污染源釐清且雞隻體內無殘留後，才可放行。

縣府指出，動防所已持續採樣檢測雞隻內臟、肌肉、脂肪與蛋品等檢體，結果尚待出爐；並承諾每日派員清點雞蛋數量，確保封存安全，同時與中央單位密切聯繫，落實後續防範措施。農業部表示，自2017年起已禁止在蛋雞使用芬普尼水懸劑，違者可處6萬至30萬元罰鍰，若造成健康危害，最高可判7年徒刑。

縣府重申，芬普尼為禁止用於蛋雞的藥品，業者切勿使用來路不明藥劑，以免觸法。此次事件中，文雅畜牧場的雞蛋自10日起全面停止出貨，直至確認安全為止。

