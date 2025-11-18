彰化文雅畜牧場驗出芬普尼超標 場內25萬顆雞蛋銷毀

（中央社記者吳哲豪、鄭維真彰化18日電）彰化文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼超標，彰化縣政府今天指出，農業處、動防所等單位，昨晚採樣後已將畜牧場內25萬顆雞蛋銷毀，場內雞隻也已停止產蛋。

彰化文雅畜牧場生產的雞蛋11月4日被驗出有芬普尼超標，彰化縣動物防疫所5日針對畜牧場進行移動管制，8日解除移動管制，不過食藥署10日要求畜牧場內的雞蛋須經逐批檢驗過關才能放行，因此又進行移動管制；但畜牧場9日已出蛋給台中市的蛋行，雞蛋又被驗出有芬普尼超標。

由於畜牧場內雞蛋已被彰化地方檢察署列為證物，縣府接獲彰檢函文同意銷毀場內雞蛋，昨晚彰縣府農業處、彰化動防所及彰化縣衛生局等單位，都派員到畜牧場清點確認雞蛋數量無誤後，展開銷毀作業。

縣府指出，場內25萬顆雞蛋在內政部警政署保安警察第七總隊協助下，將雞蛋運送到適當場所後掩埋，至於畜牧場內蛋雞也因停供飼料，已停止下蛋。

彰化檢方昨天也約談台中蛋行人員，檢察官訊後認其違反食品安全衛生管理法及詐欺罪嫌重大，諭知新台幣20萬元交保；彰檢告訴中央社記者，將持續了解相關規範與行政作業程序，與目前查到人員及事證比對，整起雞蛋芬普尼超標案持續偵辦中。（編輯：陳仁華）1141118