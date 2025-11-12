彰化文雅畜牧場「二次檢驗不合格」！農業部建議重罰：移由檢調深入偵辦

彰化雞蛋驗出芬普尼 文雅畜牧場遭管制重罰 農業部移送檢調追查 圖：彰化縣政府／提供

[Newtalk新聞] 彰化縣抽驗市售雞蛋發現芬普尼殘留！涉案文雅畜牧場已於前(10)日全面移動管制並啟動逐批採檢。農業部說明，昨(11)日再驗雞蛋及羽毛樣品仍檢出芬普尼及其代謝物不合格，飼主涉嫌違反「動物用藥品管理法」，全案將移送檢調偵辦。農業部並已回收停發該場雞蛋溯源標籤，並建議彰化縣政府重罰，所有蛋品須經檢驗合格後方可上市。

針對食藥署執行「114年禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，近期由彰化縣市售雞蛋抽驗中發現芬普尼殘留一案，農業部說明，涉案的文雅畜牧場（下稱案例場）已於前(10)日被全面移動管制，並同步啟動逐批採檢程序。農業部指出，該場於昨(11)日經再次檢驗後，雞蛋及蛋雞羽毛樣品仍驗出含有芬普尼及其代謝物不合格，此事件已為首例藉由雞蛋溯源編碼追蹤到問題蛋品。

農業部表示，案例場飼主涉嫌違反「動物用藥品管理法」，已建議彰化縣政府依該法加重裁罰，全案將移由檢調單位深入偵辦，以釐清污染來源與責任。為配合食藥署追查近期雞蛋殘留芬普尼的原因，農業部強調，已將案例場雞蛋溯源標籤全面回收停發，並請彰化縣動物防疫所將案例場移動管制，該場所有交付給食品業者之蛋品，須經逐批檢驗合格後才可出售。

農業部表示，本案經彰化縣政府於10日赴案例場採集雞蛋9件、蛋雞羽毛1件、飲用水水質2件、飼料2件及周圍農田土壤1件，共計15件樣品送由中央畜產會檢驗。檢測結果顯示，其中一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm、蛋雞羽毛含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體則未檢出。農業部補充，該部自106年9月6日已公告禁止使用芬普尼水懸劑於經濟動物，違者可依動物用藥品管理法裁處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，如造成危害人體健康，則可處七年以下有期徒刑。本案飼主涉嫌違反動物用藥品管理法相關規定，除將由彰化縣政府加重裁罰外，全案已移送檢調釐清詳細污染原因。

此外，彰化縣政府於昨(11)日再次至該場採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，農業部也將持續追蹤檢驗結果。農業部強調，未來將持續強化雞蛋噴印溯源管理，嚴格把關禽蛋食品安全。食藥署也強調，「文雅畜牧場不符規定的蛋品，一顆也不能出場」，食藥署持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先，維護國人健康。

