彰化新地標「華宿文旅」！以設計回應在地自然文化形塑現代工業風旅宿

一間旅宿，不只是短暫停留的場所，在引線設計團隊的巧手下，更是一段在地文化的延伸與轉譯。他們試圖打破空間既有的框架，讓旅人用雙腳去踏察城市的脈動，也用心靈去感受建築之中微妙的人文氣息。

作品「華宿文旅」是延續 H.S.S. Hotel 彰濱觀海宿設計理念的一部分，然而它不再是面向海風、工業與原始地貌的那個粗獷場景，而是轉身走進八卦山腳下，一個更加人文、歷史脈絡豐厚的場域。

彰化，是一座內斂的城市；它的美，藏在紅磚牆的斑駁裡，也藏在老街巷弄間的緩慢步調。在材質上，設計團隊選擇以「八卦窯」為靈感起點——那是花壇地方紅磚文化最具象徵性的符號。他們不只是引用紅磚的色彩與材質，更試圖捕捉那種窯燒過後留下的時間溫度與歲月肌理，將之轉化為旅宿空間中一種可感知的文化語彙。

在建築外觀上，特別以輕盈的擴張網構築入口外牆，勾勒出虛實交錯的八卦窯弧線，如煙似夢，宛如山腳晨霧輕繞。然而，當旅人乘上電梯，打開門的瞬間，一條彷彿穿越磚窯內部的赭紅色隧道延展眼前，隨著光線逐步引導，來到公共大廳，他們運用拱形磚牆與混凝土量體彼此交錯，像是兩個時代的對話，也像是一場從內向外、從緊縮到開闊的心境轉變。這裡不只是一個等候或交誼的場域，而是一個讓人停下來的空間——停下來感受，這個城市的獨特性。

整體空間，設計團隊著重的不只是形式與結構的創新，而是如何用材質講述故事。從紅磚的溫度、混凝土的沉穩，到擴張網的輕盈交錯，是層層推進、相互對比卻又彼此成全的空間設計。除此之外，他們在房間細節裡注入木質、鐵件與磚材，讓每一個入住者，都能觸摸到設計之外更深一層的在地感受，讓這個量體不只是一間旅館，而是讓人在舒適的環境中，感受自然與文化的魅力。

「華宿文旅」不只是旅人的落腳點，更是設計團隊回望土地的一種方式。希望這座城市的過去與當下，能在這個空間裡並肩而行，進一步讓來到這裡的每一位旅人，在紅磚與光影交錯中，看見彰化，聽見土地的聲音，也澈底感受質樸且在地的文化氛圍。

