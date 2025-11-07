彰化新寶國小以海廢創作 喚起美感與環保意識

新寶國小美術老師黃崢瑋說道，「要不要來根杏鮑菇，很簡單吧？就只要2個顏色輕黏土配這個，小朋友就說，哇老師怎麼那麼像。」

海邊撿來的浮標加上黏土顏料，就成為了偏鄉小學食農教育的創意道具。不同於都市裡的孩子，這些海廢是他們生活隨處可見的物品，也是啟發環境意識與美感教育的起點。

黃崢瑋表示，「可能真的在人家眼裡看到的是垃圾的部分，帶回來跟我們學生一起做創作，慢慢地讓他們對於周遭的人事物會更有一些感受。」

藝術教育是這所國小的特色之一，校園裡處處是充滿想像力的童趣作品；而地方書店也與學校合作舉辦王功藝術祭，讓孩子在創作中看見更寬廣的世界。

書店執行長盧文鈞說明，「他們可能做的只是有點像勞作這樣小型的，可是藝術家給他們的視野就不一樣，所以我們讓小孩子去知道說，透過這種藝術呈現的方式，你開始了解我們自身的歷史文化跟脈絡。」

邁入第3年的藝術祭，他們以「海洋守護神」為主題，孩子們用廢棄紙箱打造心中的神靈；藝術家也以漂流木創作呼應海神，在這些作品中共同傳遞永續的理念。

藝術家梁仁川說：「海洋守護神是什麼？有的人會說像媽祖，還是說海神波塞頓，但是其實我覺得，真正海洋守護神是我們每一個人，保護海洋是我們應該盡的責任。」

雖然王功地處偏遠、資源有限，藝術卻在這裡慢慢發酵。他們以文化凝聚社區情感，以創作回應環境的挑戰，在每一次行動裡，都成為守護家鄉與海洋的力量。