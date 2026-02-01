彰化新春書法公益活動 春聯義賣支持伯利歐家園

【記者林玉芬/彰化報導】迎接農曆春節，「筆墨傳祝福.義賣暖新春」迎新春公益活動，1日於彰化縣立美術館前廣場場登場，由伯立歐長照主辦，縣文化局與彰化縣書法學會共同協辦，縣長王惠美、彰化縣書法學會理事長吳肇勳及多位資深書法名家共同開筆揮毫，活動透過書法藝術結合公益義賣，在年節前傳遞祝福與溫暖，為社會注入更多行善的力量。



王惠美表示，彰化是書法藝術深耕的重要基地，吳肇勳理事長帶領眾多書法名家參與，推廣彰化書法文化並向下扎根，結合文化與生活，讓書法持續發展。公益活動除了春聯義賣、藝品認購外，並結合愛心義賣，義賣所得將用於籌建伯立歐第二期家園，以實際行動支持身心障礙者照護服務，落實公私協力，展現文化與公益交織成的溫暖能量 。

王惠美指出，伯立歐長照長期投入身心障礙者照護服務，為小兒麻痺夥伴提供有尊嚴的晚年。感謝陳忠盛董事長的帶領及顧問團楊奕強團長號召各行各業，在社會大眾齊心努力下，伯立歐家園第一期工程已於今年1月落成，但仍有2,400多萬元經費缺口待補足。此次活動義賣所得，將全數作為伯立歐第二期家園籌建經費，期盼透過拋磚引玉吸引更多人關注，協助完善照護環境，讓需要幫助的朋友獲得完善且有尊嚴的照顧。

伯立歐家園創辦人暨董事長陳忠盛表示，感謝王縣長協助伯立歐一步一腳印朝著夢想與使命努力前行。伯立歐家園第一期工程在今年1月順利落成，後續還有2千多萬的資金缺口需要大眾的善心支持，為年老孤苦無依的重度身障人士及失能失智的長者提供一個可以安身立命的美好家園。

理事長吳肇勳表示，感謝王縣長縣府團隊的邀請，讓彰化縣書法協會能夠過義賣活動延續喜樂之愛，彰顯生命價值並照顧社會上需要協助的弱勢族群。

文化局表示，活動現場義賣項目有春聯及書藝作品，另外規劃15位書法名家共同創作大型書藝作品《駿馬開程》，康博集團以28萬8,000元得標。透過筆墨與公益的結合，讓文化不僅停留於欣賞，更轉化為實際回饋的力量。

縣府長年推廣書法藝術，與在地書法團體攜手合作，於新春期間透過揮毫活動，為城市與民眾揭開「馬躍騰達」的嶄新氣象。