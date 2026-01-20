彰化新春書法義賣活動，2/1美術館前廣場登場。圖／彰化縣政府提供





迎春送福、以藝行善！「筆墨傳祝福．義賣暖心春」115年迎新春公益活動，將於115年2月1日（星期日）上午9時至12時，在彰化縣立美術館前廣場舉辦。活動結合春聯義賣、書法藝品認購及伯立歐愛心義賣，義賣所得將全數用於籌建伯立歐第二期家園，支持身心障礙者照護服務。彰化縣長王惠美邀請鄉親踴躍參與，在年節喜氣中感受文化與公益交織的溫暖力量。

本活動由伯立歐長照財團法人主辦，彰化書法學會及彰化縣文化局協辦，期盼透過藝文界拋磚引玉與藝企合作，號召社會各界關懷弱勢族群。以書法藝術為媒介，結合春聯義賣，讓傳統文化在公益行動中持續發光，將新年祝福化為實際善行。

本次活動邀集21位書法名家熱情響應，包括彰化書法學會理事長吳肇勳老師，以及彰化縣美術家接力展洪文黎、劉鴻旗、吳啟林、施承佑、張倍源等多位老師，另有中山青年藝術獎首獎得主陳昭坤老師及磺溪獎得主鄭禮勳、顏國順老師等，親自揮毫或提供書法藝品，展現彰化豐沛的藝文能量。

活動當日現場提供限量客製化春聯服務，民眾可指定吉祥賀詞，亦可事先線上預訂；同時推出書法藝品認購，名家親筆落款並完成專業裝裱，限量54幅，可事先線上填表訂購，於活動當日付款取件，或先行捐款後另行領取，讓愛心不受時間與空間限制。

主辦單位誠摯邀請民眾攜家帶眷參與，在書香墨韻中迎接新年，於公益行動中傳遞祝福與希望。活動詳情請至彰化縣文化局官網查詢。

