彰化新港十八庄送大爐 傳承百年無形文化資產

【記者林玉芬/彰化報導】伸港鄉福安宮主祠媽祖，擁有近百年歷史「彰化新港十八庄送大爐」，是連結在地及凝聚信仰的重要儀式，2020年正式登錄為彰化縣第7個民俗類無形文化資產，13日循古禮舉行伸港福安宮天上聖母收兵、送大爐暨叩謝平安慶典活動。



縣長王惠美、福安宮主委曾添進與各級民代參與稟告儀式，祈求媽祖護佑鄉里平安。

王惠美表示，彰化新港十八庄送大爐這項無形文化資產，由15村里共十八庄參與，是年度的重要宗教盛事。今年擔任「聖先鋒」的汴頭村永慶宮，在上午圓滿完成奉送先鋒回宮繳旨的任務，並由今年的值年爐主宮—九玄宮及泰興宮恭送天上聖母暨聖大爐回宮。明(14)日將舉辦「聖大爐交接慶典」，透過香火傳承，讓善男信女能對媽祖過去一年的保佑，展現最虔誠的敬意。

王惠美指出，送大爐慶典除了媽祖祈福外，還有地方代表性的「擔飯擔」等習俗，透過「擔飯擔」讓鄉親了解文化歷史及所代表的團結精神，增加地方凝聚力。縣府今年結合教育與文化推廣，由文化局推出繪本《大爐不見了！》，讓小朋友也能透過閱讀，認識家鄉的歷史文化。

伸港福安宮主委曾添進表示，「新(伸)港十八庄送大爐」傳承至今已有200多年歷史，每年都有非常多的信徒來參拜，展現鄉親對媽祖的虔誠信仰，邀請大家共襄盛舉，拜媽祖、求平安、添福氣。

文化局表示，「彰化新港十八庄送大爐」活動，除致力於保存文化資產，也進行歷史研究與維護計畫，為讓珍貴的信仰文化可以實際傳承，縣府今年邀請在地作家與插畫家共同創作繪本《大爐不見了！》，描繪「彰化新港十八庄送大爐」的故事，展現送大爐的活潑一面。期望讓不同世代的讀者，能夠輕鬆理解這項獨特的民俗風貌。