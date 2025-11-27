彰化新蓋的土地公廟還沒安座 竟遭人潑紅漆

彰化社頭一間新蓋的土地公廟遭潑紅漆。（圖／東森新聞）





有啥糾紛？彰化社頭一間新蓋的土地公廟，還沒有安座，牆面遭人潑上紅漆，隔天地板還出現燒焦痕跡，連兩天被不明人士破壞，管委會急忙報案，希望能盡快抓到兇手。

土地公廟牆上的麒麟直接被潑了紅漆，連放神像的平台、牆壁磁磚，也全是紅漆，不僅如此，地板上還有很多焦黑色的污漬，這間剛蓋好的土地公廟，都還沒請神安座，卻已經先被人潑漆報復。

這裡是彰化社頭鄉湳底村的山壩福德宮，在25號上午，竟被人潑油漆破壞，26號晚上，還發現鐵工使用的發泡棉有燃燒痕跡，當地居民相當重視這間廟宇，在廟面前還蓋了遮雨的棚子，如今神尊都還沒有請進來就出事，廟方管理委員會非常痛心。

廟方管理委員會：「近期發生這些事情，我覺得蠻離譜的，土地公一直以來都是我們社頭鄉種田農民的守護神，竟然有人心存歹念，要來去破壞土地公的新家，其實這樣的行為，我們非常不苟同。」

過去民眾來到這裡，都是拜石頭公，管委會今年特別募款，到現在要幫土地公塑金身、蓋大廟，已經有百年歷史，在神聖的信仰之地，原本預計12月13日，將舉行安座入火典禮，新廟還沒啟用就被破壞鄉親們非常痛心，管委會這邊已向警方報案，也呼籲大家提供線索，一起守護百年土地公。

