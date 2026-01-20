彰化新警察局長來了！陳世煌：打詐重中之重

家鄉在南投縣竹山鎮的陳世煌，今天接任彰化縣警察局長，是警界生涯第一次到彰化服務。(記者張聰秋攝)

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣警察局今(20日)天舉行卸、新任局長交接典禮，由警政署督察室主任王文澤監交，新任局長陳世煌正式走馬上任。警界生涯首度到彰化服務的他受訪表示，將用最短時間深入各分局與地方，傾聽民意、鼓勵基層，盡快掌握轄區治安與交通狀況，尤其是打詐更是重中之重。

陳世煌指出，治安工作將結合地方需求，持續掃蕩黑金、槍枝、毒品與詐欺，其中，打詐是重中之重，會依彰化特性，透過科技偵查攔阻金流、加強被害人關懷與宣導，務求有效降低詐騙案件。他強調，打詐不能只靠警方，必須結合民力與跨單位合作，才能真正發揮效果。

在交通方面，陳世煌說，目標是持續降低事故傷亡，嚴格取締酒駕、毒駕，並配合縣府大型活動與民俗慶典，做好交通疏導與安全維護。隨著農曆春節將近，警方也將動員全體警力，結合地方民力，強化治安與交通勤務，讓返鄉與來訪遊客都能安心過年。

陳世煌為南投縣竹山鎮人，中央警察大學58期畢業，曾任苗栗縣警局長、刑事警察局副局長等職，談到對彰化的印象，他說，雖然從警生涯首次來彰化服務，但感受到民眾親切、城市持續進步，工商發展也相當活絡。彰化與故鄉一樣有人情味，未來會全力以赴，守護地方治安與交通，回應縣民期待。

縣長王惠美肯定陳世煌豐富的經驗與能力並說，「棒棒都是強棒！」她相信彰化治安在好人才帶領下會創造出好還要更好的願景，快過年了今年又是選舉年，希望警方圓滿達成維護治安的任務。議長謝典霖期許陳世煌在卸任局長陳明君已打下基礎之下做得更好，再強化精進縣內監視器等科技偵查設備，「本來的水準已經很高了，再稍微提高，能提高多少不太容易，可以維持就是台灣最好的局長！」

新任警察局長陳世煌(右)接下印信，宣告走馬上任。(記者張聰秋攝)

彰化縣警察局今天舉辦行卸、新任局長交接典禮，縣長王惠美主持，警政署督察室主任王文澤監交，新任局長陳世煌正式走馬上任。(記者張聰秋攝)

彰化縣警察局今天上午舉行局長交接典禮，卸任陳明君升任警政署警政委員，由刑事警察局副局長陳世煌接任。(記者張聰秋攝)

彰化縣警察局今天舉行局長交接典禮，現場貴賓雲集。(記者張聰秋攝)

