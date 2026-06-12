彰化施男毒駕撞傷警 地院重開庭裁定預防性羈押

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在桃園鬧區，自小客車行駛間明顯搖擺不穩，有危險駕駛情形，警方沿路追捕3公里左右。11日晚間8時許，張姓犯嫌在桃園區經國路和天祥三街口，失控衝撞2名無辜行人，經醫院搶救後，3人都傷重不治死亡。

桃園警分局長王智民說明，「犯嫌經過抽取尿液檢驗，呈現安非他命的陽性反應，並且在現場也查獲安非他命，還有吸食器等相關證物。」

這起毒駕致死案，肇事的30歲張姓男子是桃園市列管毒品人口，雖然他搶救後不治，但經過抽血檢驗，呈現安非他命毒品陽性反應，警方也查獲安非他命以及吸食器。桃園檢方隨即勘驗現場、相驗釐清死因。犯保協會也偕同律師，必要時申請假扣押保障被害者及權益。

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桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德表示，「即刻指派檢察官聯繫桃園分局指揮偵辦，檢察官於今日上午至現場勘驗，並相驗死者。」

犯罪被害者保護協會桃園分會主任林春子指出，「針對駕駛他財產的部分，我們會進一步調查，有必要我們也有律師在場，我們會協助做假扣押的部分。」

而在台中也發生重大車禍，11日傍晚6時許，一部轎車行經台中梧棲的中華路一段時，疑似與另外一部轎車競速後失控肇事，造成駕駛許姓男子及1名陳姓乘客當場失去生命跡象，送醫宣告不治。而車上另一名陳姓乘客意識清楚，但唾液快篩卻被驗出毒品陽性反應，警方也在車內搜出疑似K他命的白色粉末。

台中清水警分局安寧派出所所長楊義楓說明，「1名男子駕駛自小客車，沿中華路北往南方向行駛，因不明原因失控後撞擊路邊車輛後翻車，本案將依規定製成相關資料，移請交通警察大隊，分析研判肇事原因及責任。」

台中檢方表示，目前已經將許姓男子檢體送驗，釐清是否有毒駕情事，目前還在等待結果。

而本月4日，彰化埔鹽分駐所陳姓所長遭到毒駕的施姓男子衝撞受傷，彰化地院原裁定施姓男子無保請回，引發外界議論。彰化地院12日上午重開羈押庭，裁定施姓男子准予預防性羈押。

警政署長張榮興問道，「復原的狀況，有比較好嗎？」陳姓所長回應，「現在比較有辦法拿助行器了。」

警政署長張榮興12日也前往受傷的所長家中探視，強調會支持第一線同仁並捍衛公權力。家屬則表示，對地院的決定表示尊重。