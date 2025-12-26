彰化明年元旦起禁餵廚餘 黑豬業者喊成本增2倍 縣長拒收陳情書

中央已宣布廚餘禁止養豬，給予1年緩衝期，卻有養豬場向彰化縣府提出蒸煮設備補助碰壁，環保局長江培根表示，中央給予1年緩衝期，主要是考量部分縣市廚餘去化困難，政策方向仍希望提前執行，彰化縣已決議明年元旦正式上路，呼籲業者配合，縣議員曹嘉豪則在質詢時轉述養黑毛豬業者陳情，盼縣府能給予寬限期。

曹嘉豪今日詢問江培根，縣內養豬戶申請蒸煮設備補助情況，江培根回應，核準為零，但有6件掛件中；曹嘉豪進一步指出，養黑毛豬業者陳情，若不使用廚餘養豬會降低換肉率，若以飼料養豬，成本是廚餘養豬的兩倍，縣府若要禁用，應給予基本的緩衝期，或規畫相關配套措施，不能說禁就禁。

江培根指出，對於廚餘養豬，中央只給1年緩衝期，但業者需配合裝設監視系統、蒸煮溫控設備，並在清運車輛加裝GPS，即使業者都願配合，但考量稽查人力不足，再加上不少陳情案件與廚餘處理過程產生異味有關，影響環境衛生，經綜合評估後，縣府決定明年元旦起全面禁用廚餘養豬，縣府也已與業者溝通協調。

江培根說，環保局有與縣內33場廚餘養豬業者成立通訊群組，多次提醒彰化將提前實施禁令，請業者勿再裝設相關AI自動監測設備，多數業者均表示配合，養豬協會也多次表達支持禁用廚餘，避免單一事件衝擊本土養豬產業。

曹嘉豪質詢到一半，代業者將陳情書遞交縣長王惠美，但縣長以「我們都溝通過了，也溝通好了」揮手示意不收，讓場面一度顯得尷尬，曹隨後將陳情書放在縣長座位上，再返回座位繼續質詢。

