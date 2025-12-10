彰化明年16所國中小總量管制 「等一個人公車」學校首次入榜

彰化市彰興國中超人氣，多年來都是總量管制學校。(資料照，記者劉曉欣攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕確定了！彰化縣教育處公布2026年國中小新生管制名單，共有16學校在115學年度要進行總量管制，其中，首次入榜的是全縣最西邊的偏鄉小校「芳苑國中」，今年以「等一個人公車」故事感動全台，也讓今年招生寫下38年新高，但因為教室不足，完全無法增班！

教育處公布115學年度新生總量管制名單，在國中部分有5所，分別為彰興、彰泰、信義國中小(國中部)、竹塘、芳苑。在國小部分有12所，分別為彰化市大成、信義國中小(國小部)；員林市員東、育英；和美鎮和仁與和東；鹿港鎮鹿東，溪湖鎮湖北，北斗鎮螺陽、秀水鄉明正、永靖鄉永靖、伸港鄉大同國小。

教育處表示，新學年編班人數不變，國小普通班每班為28人，國中普通班每班29人。

芳苑國中校長黃天助指出，今年增班到4班，創下38年新高，由於畢業班為3班，該校只有一棟加上活動中心，完全沒辦法增班。因此，明年將招收3班，也就是87位新生。

除了芳苑國中是偏鄉學校，位於全縣最南端的竹塘國中也是偏鄉學校。竹塘國中校長黃仲平指出，由於校園在進行工程，因此，畢業班有8班，明年新生只能招收7班，也就是203位學生。

超人氣的彰化市彰興國中、彰泰國中仍在總量管制名單，彰興國中將招收17班普通班，1班體育班；而彰泰國中招收19班普通班，1班體育班。彰泰國中校長吳麗月表示，彰泰國中已經沒有空教室，完全沒辦法增班。

彰化縣竹塘國中是全縣最南端國中，明年第三度列入總量管制名單學校。(資料照，記者陳冠備攝)

