彰化春節安全加強維護工作 王惠美慰勞第一線員警民力

▲彰化縣警察局加強春節安全維護工作即將起跑，彰化縣長王惠美至各守望相助隊慰勞第一線同仁，致上最高敬意與謝意，提振團隊士氣。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為讓彰化縣民安心過好年，彰化縣警察局加強春節安全維護工作將於2月9日22時正式起跑。為替辛勞的警察同仁及協勤民力鼓舞打氣，彰化縣長王惠美於昨(4)日晚間，在警察局長陳世煌、警友會幹部，以及義警、義交、民防、志工、守望相助隊5位民力大隊長的陪同下，至各守望相助隊慰勞第一線同仁，致上最高敬意與謝意，提振團隊士氣。

王惠美表示，今年春節重要節日從2月9日至2月23日，共15天，是警察局加強春節安全維護工作的重要期間，感謝所有夥伴犧牲與家人團聚的時光，並肩守護鄉親安全，感謝警察同仁及6大民力系統，包括義警、義交、民防、志工、守望相助隊與警消夥伴，在各位大隊長的帶領下全力投入，正因大家的辛勞與付出，才能讓每個鄉親安心過好年。

警察局志工大隊大隊長何建昌表示，感謝每一位夥伴在各項繁瑣工作中的努力與付出，有大家的無私奉獻，才讓各項勤務工作順利推動。

警察局表示，彰化縣縣推行各項治安、交通及為民服務工作，背後最大的支柱就是辛苦的警察同仁與協勤民力。為感謝大家長久以來的無私付出，縣府團隊今日區分為8個組別，同步至全縣警察分局及 83隊守望相助隊進行慰問，致贈精美禮品與年節禮盒。因各警察單位及民力團隊的努力，為縣民創造更安定及幸福的生活環境。本局也將積極統合義警、義交、民防、志工及守望相助隊等民力組織，確實達成「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的目標，讓民眾平安、快樂過好年。