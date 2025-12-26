彰化智慧農業再添生力軍，全環控水耕蔬菜業者蔡季科農開幕，縣長王惠美參觀農場。圖／彰化縣政府提供





位於社頭鄉的蔡季科農有限公司，今（26）日上午舉行開幕剪綵儀式，彰化縣長王惠美、蔡季科農有限公司創辦人劉芳妤賢伉儷等人出席，共同見證彰化智慧農業發展的重要里程碑。

王惠美表示，蔡季科農以高科技打造室內全環控水耕蔬菜生產環境，有效因應食品安全議題與極端氣候挑戰，不僅能穩定供應安全、健康的蔬食來源，蔬菜品質更可直接生食，為彰化農業科技化開創新局。

王惠美指出，來自社頭鄉的五位劉姓姊妹，自2019年起秉持「安心享食」的理念返鄉創業，結合科技與農業，透過全環境控制與垂直農場技術，用心培育每一株水耕蔬菜，不僅節省土地資源、降低環境負擔，也穩定產量與品質，展現現代農業的創新能量。

王惠美進一步表示，「菜季滿滿」品牌以「安心享食」為核心理念，讓蔬菜在最佳環境條件下生長，消費者能吃得安心。這裡不只是蔬菜生產基地，更是一處關懷土地、健康與未來的創新場域，以實際行動守護全民飲食安全。

蔡季科農有限公司創辦人劉芳妤表示，蔡季科農為彰化首家全環控水耕蔬菜業者，採用全智慧光照、濕度與水質控制技術，堅持無農藥、無重金屬、無汙染的生產流程，確保蔬菜在安全潔淨的環境中成長。「蔡季」一名取自主要股東姓名的前兩字，諧音亦有閩南語「菜籽」之意，象徵從源頭嚴格把關，讓消費者安心享用健康蔬食。

品牌Logo「菜季滿滿」則寓意在全環控環境下，一年四季皆能穩定生產優質、安全的蔬菜，讓民眾吃得健康、吃得開心。

農業處表示，彰化縣長期推動安全農業與智慧農業發展，「菜季滿滿」正是科技、環保、健康與關懷結合的最佳典範，期盼未來吸引更多青年返鄉投入農業，讓彰化優質農產品行銷全台、邁向國際。

