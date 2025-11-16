彰化暗夜大火！火舌「堵大樓門口」斷逃生路線 17住戶睡夢被救出

記者林意筑／彰化報導

彰化某集合住宅大樓發生火警，火勢堵逃生路線。（圖／翻攝畫面）

彰化市驚傳火警！今（16）日凌晨3時許，中華西路上某住宅大樓因不明原因竄出火舌，火勢迅速延燒堵住1樓大門口，造成多名住戶受困。警消人員獲報趕抵，出動大批人車搶救，經消防員逐層樓搜索救出數名受困住戶，其中有17名住戶因遭濃煙嗆傷送醫，所幸均無生命危險。

彰化某集合住宅大樓驚傳火警。（圖／翻攝畫面）

今日凌晨3時許，彰化縣消防局獲報，稱在中華西路一處5層樓集合住宅大樓驚傳火警，且有多名住戶受困火場內待救，消防局立即派遣52名消防員與消防車15輛、救護車11輛趕往現場搶救。

消防人員趕抵後發現，起火位置位於1樓騎樓住宅大樓門口，加上濃煙迅速蔓延，導致住戶受困在內無法逃生，經消防員進入2樓搜索，救出1名住戶，事後又再度使用共生面罩進入火場，救出2名受困者，同時消防局啟動大量傷病患機制，加派救護人力支援。

多名住戶被救出後因遭濃煙嗆傷，全部送醫救治。（圖／翻攝畫面）

據了解，燃燒樓地板面積擴大至20平方公尺，消防人員陸陸續續共救出17名住戶，由於住戶們因受濃煙嗆傷不適，全部送醫救治，所幸皆無大礙。經消防初步研判，起火點疑為1樓機車，是否機車自燃或遭縱火已展開調查。

