彰化曳引車噴濺土石害騎士慘摔 台中混凝土車路口撞車

裝滿大量水泥砂石的曳引車行經彰化縣埔心鄉中山路時緊急煞車，整輛車的土石瞬間飛濺出來，道路都是土石泥濘還造成一機車騎士打滑摔車。另外，台中大肚沙田路，一輛預拌混凝土車，在路口碰撞轉彎車，猶如街道碰碰車。









轎車待轉挨撞反彈又被半聯結車撞 警消到場救援。（圖／翻攝畫面）





大型預拌混凝土車直行大肚沙田路上，直撞準備左轉彎的轎車，砰的一聲，瞬間揚起煙塵，這輛轎車又彈回車道撞上，根本來不及反應的大型半聯結車以及轎車，真的有夠衰。所幸這起意外，兩名轎車轎車駕駛，只有輕微擦挫傷，肇事責任有待釐清。另外

曳引車急煞導致車內土石全部噴濺出來 還讓機車騎士慘摔。（圖／翻攝畫面）





彰化埔心鄉中山路上，一輛滿載砂石的大型曳引車，在路上急煞，車上水泥石塊全部噴濺出來，當時在騎樓的民眾也點被波及嚇了一跳，土石泥濘散落地面，甚至還有機車騎士打滑因此摔車。曳引車因為砂石散落路面，遭到警方依法開單告發，駕駛後續也將路面復原，以免砂石土堆，再次釀禍，害人摔車。





