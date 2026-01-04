彰化曳引車噴濺土石害騎士慘摔 台中混凝土車路口撞車
中部中心 ／中部綜合報導
裝滿大量水泥砂石的曳引車行經彰化縣埔心鄉中山路時緊急煞車，整輛車的土石瞬間飛濺出來，道路都是土石泥濘還造成一機車騎士打滑摔車。另外，台中大肚沙田路，一輛預拌混凝土車，在路口碰撞轉彎車，猶如街道碰碰車。
轎車待轉挨撞反彈又被半聯結車撞 警消到場救援。（圖／翻攝畫面）
大型預拌混凝土車直行大肚沙田路上，直撞準備左轉彎的轎車，砰的一聲，瞬間揚起煙塵，這輛轎車又彈回車道撞上，根本來不及反應的大型半聯結車以及轎車，真的有夠衰。所幸這起意外，兩名轎車轎車駕駛，只有輕微擦挫傷，肇事責任有待釐清。另外
曳引車急煞導致車內土石全部噴濺出來 還讓機車騎士慘摔。（圖／翻攝畫面）
彰化埔心鄉中山路上，一輛滿載砂石的大型曳引車，在路上急煞，車上水泥石塊全部噴濺出來，當時在騎樓的民眾也點被波及嚇了一跳，土石泥濘散落地面，甚至還有機車騎士打滑因此摔車。曳引車因為砂石散落路面，遭到警方依法開單告發，駕駛後續也將路面復原，以免砂石土堆，再次釀禍，害人摔車。
更多民視新聞報導
煞車不及? 成大醫院外7車撞成一團 7旬駕駛:我緊張啊
首爾計程車致命車禍釀1死13傷 7旬司機驗出嗎啡
國道連環撞！ 女子疑疲勞駕駛撞前車 1大2小受傷送醫
其他人也在看
525萬元「Lotus超跑」北宜自撞開花 駕駛頸受傷！富二代身分曝光
新車市價525萬元起跳的Lotus（蓮花汽車）超跑，3日行經北宜公路坪林區路段時，發生自撞事故，猛烈的撞擊力道，「整輛車這下真的開花了」，車頭全毀。駕駛賴男(50歲)頸部受傷送醫，自述於北宜公路往宜蘭方向行駛，疑車輛煞車故障，導致自撞護欄發生事故。太報 ・ 1 天前 ・ 14
三菱新款得利卡即將正式登場！預售期間接單超過 5,000 張創驚人成績
Mitsubishi 在 2025 東京移動展（Japan Mobility Show）發表二度小改款 Delica D:5，將於今年 1 月 9 日正式在日本上市，提供 G、G-Power Package 及 P 三種車型等級，當地售價為 451～494.45 萬日圓，約台幣 91～100 萬元。近日原廠宣布小改款 Delica D:5 在預售期間已接單超過 5,000 張，足以見得當家 MPV 的超高人氣。此外，雖然台灣市場仍與小改款 Delica D:5 無緣，但新世代 Delica D:6 已在開發中，中華三菱已表示將會導入帶來嶄新氣象，相當值得期待。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話
越野巨獸橫空出世！Land Cruiser 250直逼G-Class終極版
在改裝界，日本名廠Kuhl向來以浮誇且極具視覺張力的風格著稱，而在即將到來的2026東京改裝車展前夕，他們再度投下一枚震撼彈。這次的主角是目前全球熱度最高的越野硬漢Toyota Land Cruiser 250，在Kuhl的操刀下，這輛SUV褪去了市售版的穩重，換上名為「Blocker Iron Build」的武裝方案。其誇張的比例與極致的加高處理，讓它看起來就像是一台從沙坑裡爬出來、1：1的Tonka玩具卡車，散發出一種令人無法忽視的「惡童」氣息。Kuhl改裝的Toyota Land Cruiser 250更加硬派，甚至比Mercedes-AMG G 63 4×4²還要更高。這台「鋼鐵版」Land Cruiser最駭人之處在於其傲人的地離間隙。Kuhl透過可調式懸吊系統與來自JAOS的墊片，將車身整整抬升了7英吋（約178 mm），使其最終底盤高度達到驚人的15.7英吋（約399 mm）。這個數據意味著什麼？它在物理高度上已經正式超越了指標性的越野傳奇Mercedes-AMG G 63 4×4²。搭配22吋Kuhl Verz DR03深唇鋁圈以及37英吋的Yokohama GeolaCarture 車勢文化 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
2026台北車展／27層車漆有多美？ICONIC SP概念車現場親眼看
台灣馬自達以全新品牌精神「Smile Every Mile」參與本屆車展，強調的不只是車怎麼開，而是每一段移動帶來的情緒連結。走進展區，從動線到展品都像一趟旅程，讓賞車這件事本身，也成為駕馭樂趣的一部分。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
煞車不及? 成大醫院外7車撞成一團 7旬駕駛:我緊張啊
南部中心／綜合報導 台南北區成大醫院前，2日下午發生一起連環車禍，當時一部轎車看到前方紅燈，疑似來不及減速，往前追撞前方汽車，由於車速過快，車輛又一路往前推擠，造成7部車連環撞。一部小客車一路往前撞擊，造成前方6部車受損。（圖／民眾提供）馬路上，車輛依序緩慢前進，沒想到這時，後方一部轎車突然失控，追撞前方休旅車後，一路把他給撞開，休旅車完全煞不住，又朝前方車輛的車尾撞上去，而肇事轎車也還沒停下，就像推推樂，一部接著一部，讓前方車輛撞成一團。被撞的車輛板金凹陷，甚至被撞到爆胎，被夾在中間的車子，車頭車尾都受損，一共7部車，連環撞，現場一片凌亂，被撞的駕駛還搞不清楚什麼情況就被撞。被撞的駕駛說：「6台車都在等紅綠燈，那個先生從後面，沒煞車就撞過來了，有6台都被他撞啊。」另一位被撞的駕駛也說：「完全煞不住，就一直推過來，又要撞到前面了，我趕快轉過來，轉過去撞安全島那邊。」小客車不明原因往前追撞，導致現場一度交通大亂。（圖／翻攝畫面）車禍發生在台南北區小東路，2號下午2點多，一部轎車不明原因往前追撞，波及6部汽車，導致現場一度交通大亂，肇事的是一名70多歲男子，他闖下大禍，下車時還驚魂未定。肇事駕駛：「我緊張啊，（你不知道面撞成這麼嚴重了）對，（你速度沒減下來）對。」台南第五分局交通分隊小隊長蔡竣丞：「不明原因推撞前方停等車輛，一共造成7部小客車受損。」肇事駕駛輕微扭傷，還好當時正準備停紅燈，大家車速都不快，被波及的幾位駕駛都沒有受傷，只是為何車輛失控引發連環撞，還有待釐清。原文出處：台南連環車禍！ 轎車疑「煞車不及」追撞前車釀7車撞成一團 更多民視新聞報導扯！衛生局人員竟偷個資「約出少女性侵」 高市府震怒：清查嚴辦最新／國1彰化市路段小貨車撞2車 白車成廢鐵2人輕傷不冷嗎？新埔站旁突衝出裸女 疑「這原因」失控嚇壞路人民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
2026台北車展／現身展台就贏了！Cybertruck成為車展打卡焦點
「2026台北新車暨新能源車特展」現場，Tesla以完整陣容現身，從全球熱銷純電車款到能源與人工智慧布局一次到位，清楚勾勒品牌對未來移動與永續生活的想像，也再次展現其在台灣電動車市場的關鍵影響力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
2026車展焦點4》中華三菱XForce上市！最低70萬有找 力拚全年銷售9千台
中華三菱（Mitsubishi）全新都會跨界休旅XForce於台北車展正式上市，宣布售價79.9萬元起，若搭配舊換新與貨物稅補助最低69.9萬元即可入手。中華三菱表示，新車預售以來接單已突破2,000台，拼全年銷售目標9,000台，企圖重返主流跨界SUV市場戰線。跨界SUV銷售戰激烈 三菱以新世代平台突圍隨著國內SUV市場滲透率逐漸成長，各品牌相繼推出中小型......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
2026台北車展／跑格皇冠來了 CROWN SPORT車展首亮相
在「2026 台北新車暨新能源車大展」中，TOYOTA首度打造「TOYOTA PREMIUM」展區，一次集結品牌在高級車領域的設計實力與造車底蘊。從外觀比例、車室質感到科技配置，展區訴求不只是新車展示，而是完整呈現 TOYOTA 對高端移動生活的全新想像。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
比亞迪2025年銷量超越特斯拉 全球電動車龍頭易主
（中央社倫敦2日綜合外電報導）特斯拉（Tesla）2025 年失去「全球最大電動車製造商」寶座，被中國的比亞迪取代。比亞迪過去曾在單季銷量超越特斯拉，如今則是在全年純電動車交付量正式超越這個美國競爭對手。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷凍貨車國道撞橋墩墜邊坡起火 駕駛.乘客身亡
台中市 / 綜合報導 國道1號南下豐原交流道，今(4)日清晨發生死亡車禍，一輛載滿海鮮的冷凍小貨車，開往豐原交流道的時候，自撞車道出口槽化線旁邊的橋墩，整台車飛出車道後，翻落邊坡卡在樹欉，車體和冷凍櫃被撞到分離，接著起火燃燒，車上男駕駛和一名男乘客，兩人受困，火勢在30分鐘後撲滅，警消破壞車體搶救，但車上兩人已明顯死亡。國道旁的樹叢冒出熊熊火焰，伴隨大量濃煙，救難人員說：「看到車子起火。」起火的是一輛冷凍貨車，整台側翻卡在樹叢邊，車頭變形被燒得焦黑，車上的冷藏櫃和車身分離。車禍發生在今(4)日清晨5點多，國道1號南下豐原交流道。這台載滿冷凍海鮮的貨車，要下交流道，不明原因撞上橋墩，飛出車道，整台車翻落邊坡，隨即起火，當時車上除了男駕駛，還有一名男乘客，兩人受困在內，工程人員說：「我到的時候燒完了，滅完了。」現場火勢凶猛，救難人員花了30分鐘，才將火勢撲滅，出動工具破壞車體，將受困的駕駛和乘客救出，不過兩人已經沒有生命跡象，泰安分隊小隊長廖宏陽說：「撞擊出口槽化線橋墩，翻落邊坡後起火，發現車上死者兩名，本案兩名死者身分待查，酒測值待相驗時檢測。」車禍現場火勢猛烈，駕駛和乘客遺體被燒得焦黑，將比對DNA釐清身分，同時警方也要釐清車禍原因，駕駛是否有酒駕還是恍神自撞。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
全新MINI John Cooper Works Cabrio熱血登場
全新世代MINI John Cooper Works Cabrio熱血登場，為台灣市場首次正式引進的JCW敞篷車型，完美融合MINI經典Go-Kart操控與JCW純正賽道基因，將高性能駕馭與敞篷自由感推向全新境界。承襲傳奇賽車工程師John Cooper的競速精神，MINI John Cooper Works Cabrio不僅是一款敞篷車，更是一輛為性能而生的JCW跑車，讓引擎聲浪、加速反應與迎風快感，在每一次開篷瞬間全面釋放。無論穿梭城市街道、征服蜿蜒山路，或馳騁海岸彎道，MINI John Cooper Works Cabrio以敞篷姿態，讓駕駛者更直接感受速度、風與操控回饋，完美詮釋MI…CarFun玩車誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
影/彰化驚悚輾人意外！女子逗狗捲車底命危 黑狗慘死
彰化縣埔鹽鄉2日下午發生一起駭人交通事故，44歲陳姓女子在自助餐店用餐後於店門口蹲下逗弄黑狗，下秒卻遭一輛剛起步的休旅車撞上並捲入車底，黑狗當場死亡，陳女則身受重傷送醫急救，目前仍在加護病房觀察中。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
電動車王者換人當！比亞迪在歐洲市場「大展鴻圖」，全球總銷量擠下特斯拉
特斯拉（Tesla）在2025年失去「全球最大電動車製造商」的頭銜，在連續兩年出現銷量下滑後，這個龍頭寶座被中國車廠比亞迪（BYD）奪走。相比特斯拉呈現下滑9%，比亞迪則是靠著該品牌在歐洲開拓疆土，讓年銷量成長28%，進而成為全球最大的電動車製造商。《金融時報》引述特斯拉說法，這家由馬斯克（Elon Musk）管理的企業表示，2025年一共交付164萬輛純電......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
2026台北車展／1,500輛限定911 保時捷把車展變成美術館
「2026台北新車暨新能源車大展」熱鬧登場，汎德永業集團台北保時捷中心以全台唯一「Porsche Exclusive Manufaktur Partner」身分參展，展區主打限量車款與高度個人化訂製，宛如把高端訂製工坊直接搬進展場，瞬間成為車迷目光焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
待轉變待撞！高雄2車相撞波及機車 釀5人受傷｜#鏡新聞
來看高雄鳳山區澄清路和中山西路口，今天(1/3)中午12點半左右，一輛左轉轎車和直行車輛相撞，還波及到一旁待轉區的3部機車，總計5人受傷，所幸都沒有大礙。然而就這麼剛好，半個月前，同一個路口也發生過幾乎一模一樣的事故，都是車輛相撞，波及到待轉機車。鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
比亞迪2025可望超越特斯拉 成為全球最大電動車銷售商
多家媒體報導，大陸新能源汽車製造商比亞迪，2025年的銷售數據為225.6萬輛，可望首次在電動車年銷量上超過特斯拉，成為全球最大的電動汽車銷售商。（葉柏毅報導） 據大陸「觀察者網」引述日經亞洲的中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
特斯拉丟掉全球電動車寶座 馬斯克效應仍讓投資人樂觀看待
特斯拉上季交車量銳減16%至41萬8,227輛，2025年全年交車量則下滑8.6%至163萬6,129輛，連續第二年萎縮...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
這真的不是網內互打！Ford Kuga 與 Territory 要怎麼挑？一支影片解答你所有疑問！
回顧 2025 年，其中一個對台灣市場最震撼的消息，就是福特六和將 Ford 旗下戰略系休旅車 Territory 導入國產販售了，成為品牌除了 Kuga 以外，實質上第二款 SUV 休旅產品。不過，相信有到展示中心試乘的網友們，都應該知道這兩輛，是個性完全截然不同的車，而還在觀望的同學不用擔心！2GameSome 幫大家拉來兩台車一起直接比較、試駕，一支影片搞定你所有疑惑，划吧？2GameSome ・ 1 天前 ・ 發起對話
和泰商用車推指定車享 5 年 14 萬公里保固等多重優惠！
和泰商用車以深獲信賴的品牌價值、完整的商品陣容與穩健的販賣服務體系，成為顧客最安心信賴的商用車夥伴，2025年和泰商用車3.49噸(含)以上市場登錄6,611台，市佔率37.6%，再創佳績，連續五年(2021~2025年)榮獲商用車總市場銷售冠軍五連霸。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前 ・ 發起對話
彰化嬤開車載兒孫撞消防栓側翻 雲林女轉彎撞行人庇護島
中部中心 / 中部綜合報導彰化伸港一名55歲婦人開休旅車，載著女兒及兩名孫子出門返家途中，但開車過程疑似恍神，整輛車衝撞路邊的電桿及消防栓後側翻，消防栓當場斷裂水柱狂噴。另外斗六一名女子開車轉彎不慎，竟然撞上行人庇護島，當場側翻，橫倒馬路上，所幸駕駛自己爬出脫困。庇護島沒看到？女駕駛直接撞上結果翻車了 所幸人沒事還能自行脫困。（圖／翻轉雲林交通違規社群）轎車開車在路口要左轉彎，但疑似轉彎角度沒喬好，結果慘了，砰的好大一聲，撞上行人庇護島，整輛車側翻，目擊民眾嚇壞了。現場在雲林斗六大學路和中山路口，2日上午7點多，女駕駛開車上班途中發生事故，但還好駕駛人沒事，還能自行脫困駕駛疑似開車恍神自撞電桿和消防栓 消防栓斷裂大噴水。（圖／翻攝畫面）另起車禍發生在彰化伸港，休旅車開在伸港中山路上，車輛越開越偏，失控往電桿和消防栓猛烈一撞，消防栓斷了水柱狂噴，轎車當場側翻，救護車火速到場，緊急將傷者送醫，其中還有兩名男嬰。路上狀況多，開車上路前，駕駛還是得衡量精神狀況，以免恍神或身體不適，釀成事故發生原文出處：彰化嬤開車載兒孫撞消防栓側翻 雲林女轉彎撞行人庇護島翻車「自行脫困」 更多民視新聞報導高雄男「恍神開車」撞斷電桿衝進消防隊 9輛消防員私人車輛遭殃王夢麟酒駕撞飛手推車險撞人 女兒暴怒:酒駕全是垃圾最新民調曝光！過半滿意賴政府外交表現 中國「這舉動」慘被唾棄民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話