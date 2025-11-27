彰化替代役備役治安維護訓練 強化防災體系韌性

記者張溎壕／彰化報導

彰化縣警察局今（28）日於縣警局6樓禮堂舉行「114年替代役備役役男治安維護組」第3梯次第3天訓練，共有125名備役役男全員到訓，場面整齊莊重，彰化縣長王惠美特別向役男們表達肯定與感謝，也為全體學員加油打氣。

王惠美表示，今年訓練規劃以協助「社區治安維護」為主軸，課程內容涵蓋「全民防衛教育」、「自救與互救」、「避難疏散」、「道路交通事故處理實務與法規」等多面向主題，兼具理論框架與實務操作，協助役男掌握基礎應變能力。

她強調，備役役男願意在繁忙生活中抽空參訓，展現對公共安全的支持，也是對家鄉、對國家的責任與承諾，「你們將是民防體系的重要力量，關鍵時刻都是最可靠的後盾。」

此次訓練由替代役暨社會韌性訓練執行中心、消防局及警察局教官共同授課，並安排情境演練與分組操作，包括災害現場應變、疏散引導、初步交通事故處理等實務課程。透過反覆練習，役男們不僅加強了現場判斷、溝通協作能力，也更理解自己在社區安全網中的角色。

彰化縣警察局表示，備役役男是重要的支援戰力，透過召集訓練可維持其應變能力與處置熟練度，進一步強化彰化縣治安與防災體系的韌性。未來無論是大型災害、治安事件或社區防護需求，這群受過訓練的角色都能在第一時間協助政府、守護縣民生命與財產安全。

彰化縣警察局舉行替代役備役役男訓練，125名役男到場參訓，縣長王惠美到場勉勵，肯定大家在治安與防災上的重要。（彰化縣政府提供）