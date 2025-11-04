彰化替代役EMT-1教育召集開訓 王惠美：以最壞打算做最好準備

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣政府今（4）日上午於和美龍華慈惠堂舉行「114年替代役備役役男初級救護員（EMT-1）繼續教育召集」開訓典禮，為期4天的課程正式啟動，共有222名替代役備役役男參與。縣長王惠美親臨勉勵，期盼透過強化召員的救災與救護能力，「以最壞的打算，做最好的準備」，共同守護家園安全。

彰化縣替代役備役男EMT-1繼續教育今開訓，課程為期4天，完成後證照效期可延長3年。（彰化縣政府提供）

王惠美表示，感謝各位替代役備役役男配合政府召集，放下工作投入訓練，展現替代役後備組織的堅實力量。她說，這次培訓不僅是技術強化，更是對「保家、保鄉、守土」精神的再確認，讓大家在災害或突發狀況發生時，能挺身而出、即時救援。

廣告 廣告

她同時提到，縣府也積極推動青年創業政策，打造友善的創業與就業環境。青年發展處編列1,000萬元辦理「青年創業獎勵補助計畫」，凡完成30小時創業課程並撰寫提案者即可申請，「創業圓夢類」最高可獲30萬元補助。縣府更設置中興莊與和興青創基地，協助青年留鄉、返鄉創業，以行動支持青年逐夢。

彰化縣替代役備役男EMT-1繼續教育今開訓，課程為期4天，完成後證照效期可延長3年。（彰化縣政府提供）

此外，王惠美也鼓勵家中從事傳統產業者，可把握縣府推動的「地方產業創新研發（SBIR）計畫」，每年4月受理申請，單一公司最高可獲補助100萬元，若兩家廠商聯合申請，補助金額上看200萬元，協助在地產業升級轉型，推動永續經營。

民政處表示，此次EMT-1繼續教育召集課程內容豐富，除全民國防等基礎課程外，也安排實作演練，讓學員強化救護技能，課程結束後，其EMT-1證照效期可延長3年。

彰化縣替代役備役男EMT-1繼續教育今開訓，課程為期4天，完成後證照效期可延長3年。（彰化縣政府提供）

縣府指出，今年共辦理20場次備役役男演訓，確保各梯次召訓能如期如質完成。此次訓練感謝和美龍華慈惠堂全力協助提供場地，讓課程得以順利推展。縣府將持續配合中央政策，全面提升演訓品質與防災效能，凝聚全民力量，共同為國家安全與社會穩定貢獻心力。