彰化最終場地清標售倒數了！ 18萬入手2坪住宅區

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府代為標售今年第3批地籍清理未能釐清權屬土地，3個月公告期進入尾聲，將於12月30日開標，原公告23筆(標)土地，有1筆因故暫緩標售，最終將標售22筆土地。

縣府地政處表示，這是今年代標地清未釐清權屬土地的最後1場，前2場順利標售出7筆土地，解決了歷史遺留下來的土地產權問題與地籍管理的盲點，讓新買家合法取得並活化土地，有利於健全地籍管理，提高土地使用效率。

這次土地面積最大的1筆位處社頭鄉東興段農業區土地，面積高達5794.44平方公尺(約1752.81坪)，標售底價145萬9668元，權利範圍300/5895，持分面積294.88平方公尺(約89.20坪)，用持分面積換算下來每坪單價僅1萬6364元，土地共有，但用相對較低的總價，就有機會取得這麼大面積的持分，仍具吸引力。不過，土地現況有建物、農作物，也有部分空間做道路用，這些「後天」人為因素的條件是民眾下標前自行考慮清楚。

值得關注，這次底價最貴的在和美鎮福澤段的鄉村區乙種建築用地，底價2253萬6432元，面積3322.12平方公尺(約1004.94坪)、權利範圍216/864，持分面積830.53平方公尺(約251.24坪)，換算下來每坪約8萬9700元。

底價最甜的1筆僅18萬3600元就有機會入手，這筆土地位在伸港鄉伸東段7為都市計畫內住宅區土地、面積20平方公尺、權利範圍40/120，持分面積6.67平方公尺(約2.0坪)，換算下來每坪約9萬836元，算是「迷你」型的持分土地，用投資角度來看，以18萬多元買下2坪住宅區土地，很適合小資族搶進置產。

地政處提醒，代標土地多有占用情形，一律按現狀標售，得標人必須自行處理地上物及排除占用等相關手續，請務必親自到場勘查後再做決定。

