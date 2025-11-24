彰化最衰庇護島半年撞11次！婦外側大迴轉猛撞…網友狂酸：三寶捕捉島

記者吳泊萱／彰化報導

婦人駕駛租賃車從外側車道迴轉，一頭撞上行人庇護島，還撞斷指示牌。（圖／翻攝畫面）

為了降低行人死傷事故，彰化市彰南路在今年4月設置15處行人庇護島，沒想到裝設後，庇護島頻傳被撞，就在昨日（23日）傍晚，彰南路上再度發生「行人庇護島」車禍，這也是今年該路段第11次庇護島車禍，幸好並未造成人員傷亡。

警方調查，昨日（23日）傍晚5時許，61歲許姓婦人駕駛租賃休旅車沿彰南路西往東行駛時，在事故路口由外側車道迴轉，疑因距離沒抓好，一頭撞上「行人庇護島」，還撞斷島上的指示牌，幸好僅造成車損，無人傷亡。許婦酒測值零，事故發生原因仍有待調查釐清。

彰化彰南路「行人庇護島」又被撞，半年多來已累計被撞11次。（圖／翻攝畫面）

回顧彰南路翻新歷程，原本彰南路因車道設計問題，用路人行經路口處必須頻繁變換車道，經重新畫線設計後，用路體驗大幅改善，但同時增設的15處行人庇護島，卻車禍頻傳。

警方統計，彰南路行人庇護島設置至今，半年多來已累計發生11起碰撞事故，次數多到被網友戲稱是「三寶捕捉島」。對此，警方強調庇護島設置是為了保護行人，提供長者、孩童與行動較慢民眾過馬路的中途庇護空間，呼籲用路人應修正不良駕駛習慣。



