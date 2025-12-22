彰化最衰庇護島又被撞！「8個月撞13次」肇事駕駛還落跑…下場吊扣駕照

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者吳泊萱／彰化報導

彰化彰南路庇護島8個月來已被撞第13次，這次肇事駕駛撞了就跑。（圖／翻攝畫面）

為了降低行人死傷事故，彰化市彰南路在今年4月設置15處行人庇護島，沒想到裝設後，庇護島車禍頻傳。這個月18日，彰南路上的庇護島驚傳「第13次」被撞，離譜的是這名駕駛還撞了就跑，警方循線找到駕駛人，除了可罰1000元至3000元罰鍰外，還要吊扣駕照1至3個月。另外，公路局也表示損壞的設施，將會依法對駕駛求償。

18日下午4時許，黑色休旅車行經彰南路二段準備左轉512巷口，駕駛一個華麗的切西瓜，休旅車直接騎上庇護島，島上的防撞桿及標誌立桿全被攔腰撞倒，但駕駛闖禍後沒停車，反而踩油門肇事逃逸，整個過程全被路口監視器拍下。

事後警方調閱監視器畫面，循線找到駕駛鄭姓男子（41歲），鄭男供稱因為沒有撞到人，才直接離開，但這樣的行為已涉犯肇事逃逸，依法可處1000元至3000元罰鍰，並吊扣駕駛1至3個月。

另外，公路局表示，因該路口已繪製引導線，研判駕駛人未注意車前狀況，也未依引導線規定行駛，才撞毀庇護島設施，後續將會依法向鄭男求償。



