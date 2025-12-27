彰化月影燈季今晚點燈 賀歲片《功夫》男主角朱軒洋同樂

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府舉辦2026彰化月影燈季，今(27日)天晚上將在八卦山大佛風景區九龍池前廣場點燈，宣告65天活動開始了，將一路美到明年3月1日。明年是馬年，縣府與來自義大利的跳跳馬RODY合作，把大佛風景區變成一座大型的跳跳馬戲團，試燈時，大佛前廣場鋪滿藍紫色閃爍燈海，配上可愛的馬戲團帳篷與巨大RODY跳跳馬，場景美得如童話世界，既夢幻又浪漫！

今晚點燈另一個驚喜是，九把刀執導的新春賀歲片《功夫》劇組將到場助陣，男主角朱軒洋與監製盧維君都會現身，與大家一起啟動點燈儀式。縣府城市暨觀光發展處表示，縣府今年首度與電影《功夫》跨界合作，除了在大佛區規劃限定版雷射光雕秀，更準備了追星好禮，今晚點燈現場將發放2000張電影早鳥優惠券，拿到號碼牌前500名的民眾，還能額外獲得電影主題紅包組。

廣告 廣告

這是月影燈季活動第一次結合賀歲片宣傳，燈展期間每週五、六日、國定假日、春節連假限定加碼推出「功夫限定版」光雕秀，就是要帶給大家結合電影主題與燈光秀演出的視覺饗宴。

去年造成排隊熱潮的小提燈，今年換成可愛的「RODY跳跳馬」接力，明晚將首度亮相並送出限量2000個。城觀處指出，今天下午4點30分起在九龍池前廣場發放號碼牌，每人限領一張(包含限量小提燈及電影限定好禮)，晚間6點35分開始發放活動好禮，想拿到最好提早上山排隊。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高雄這個「五叉路口」好複雜 道工處:改好了

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

藍領出頭天？頂大畢業轉行水電工月領38萬樂翻

2026元旦新制一次看！ 這些補助不要錯過

