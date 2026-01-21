彰化月影燈季寒假燈場 1/24加碼Fun送跳跳馬小提燈

縣府將在八卦山風景區大佛前廣場辦理二0二六彰化月影燈季－寒假燈場 馬上開玩活動。（記者方一成攝）

▲縣府將在八卦山風景區大佛前廣場辦理二0二六彰化月影燈季－寒假燈場 馬上開玩活動。（記者方一成攝）

為讓大小朋友開心迎接寒假，彰化縣政府將於一月二十四日（星期六）在八卦山風景區大佛前廣場辦理「二0二六彰化月影燈季－寒假燈場 馬上開玩」活動，邀請小朋友最喜歡的YOYO家族熱力開唱，搭配兼具傳統文化與童趣魅力的金宇園掌中劇，還有孫悟空、大黃蜂巨型人驚喜現身，將與大小朋友近距離互動，讓你歡笑聲持續整天不間斷。彰化縣長王惠美邀請鄉親蒞臨賞燈、看表演，一起點燃八卦山的熱情。

彰化縣政府今（二十一）日表示，當天下午四點起，將限量發放2000個專屬跳跳馬Rody IP紀念小提燈，邀請親子一起提燈漫遊燈場，從白天玩到夜晚，感受「不論早晚，馬上開玩」的節慶魅力。「二0二六彰化月影燈季」展期持續到三月一日，同樣精彩不斷，每晚九龍池廣場前都有迷人的燈光展演，夜色中光影流轉，浪漫又好拍，讓人流連忘返。另外，「月影燈季」也串聯「花在彰化」與「員林燈會」，只要完成任兩處掃描LINE QR Code集章，就有機會把iPhone 17等好禮帶回家。月影燈季持續點亮八卦山的夜景，來到卦山村，憑一一四年十二月至一一五年二月在彰化縣消費滿300元以上的發票或現場加入「愛玩彰化」LINE官方帳號，就能免費搭乘旋轉木馬，帶你回味最美好的童年時光。

提醒各位民眾可自高鐵台中站搭乘「台灣好行六九三六鹿港祈福線」至文化局站，或由台鐵彰化站轉乘員林客運六九一一、彰化客運十八路公車抵達會場周邊。行動不便者亦可預約搭乘低底盤的台灣好行六九三六路線，友善又便利。自行開車的民眾，可將車輛停放於山下周邊停車場，再沿卦山路步行上山，邊走邊欣賞絕美風景。此外，MOOVO公共自行車亦串聯多處站點，民眾可於「彰化縣立圖書館」、「卦山村」或「彰化藝術高中」站還車後步行入場，以實際行動支持環保永續。

今年寒假，就到彰化一起玩、一起看、一起拍，看燈、賞花、吃美食，讓歡樂在難忘的旅行中延續記憶。更多活動詳情，請至活動網頁https://ch-rody.mystrikingly.com/，或愛玩彰化臉書查詢。