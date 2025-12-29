彰化月影燈季用「跳跳馬+小丸子」 網酸：過氣了

彰化月影燈季，今年採用跳跳馬Rody以及櫻桃小丸子雙IP主角。（圖／東森新聞）





過氣嗎？全國最長燈會，為期65天的彰化月影燈季，27日在八卦山大佛風景區，九龍池前廣場點燈，今年採用跳跳馬Rody以及櫻桃小丸子雙IP主角，現場變成一座大型的跳跳馬戲團。

不過今年發送的跳跳馬小提燈，就被民眾質疑過氣，應該要選用更有彰化特色的作品。不過城觀處回應，27日發送的2千提燈通通送完，表示人氣不減。而且光雕也有加入九把刀電影功夫圖騰，也是彰化特色的展現。

全國最長燈會，為期65天的2026彰化月影燈季，27日晚上在八卦山大佛，風景區九龍池前廣場點燈，與來自義大利的跳跳馬Rody合作，有各種歡樂、逗趣的馬戲元素燈組，還有旋轉木馬、燈光秀，把八卦山變成一座大型馬戲團。

巨型Rody與櫻桃小丸子登場，搭配原版主題曲與中文配音旁白，以及璀璨的燈光秀，正式點燈第一天，就吸引超過6萬人還有民眾是為了小提燈而來。

長長人龍，幾乎看不見隊伍盡頭，民眾帶著椅子，甚至全家一起出動，還有人上午9點就來到現場守候，在寒冬中苦等超過7小時，來搶排限量2000隻的充氣式小提燈，不過今年的主題，引來網路批評有人說過氣，把跳跳馬當玩具的人都已經成年了。

民眾：「就我這個年輕人的角度來說，很過時的情形，那雖然說在新聞上說有造成2千人的排隊，但是我想因為他是免費的，就年輕人的角度來看，更應該像之前的彰化設計展一樣，去結合一些彰化的時事，小孩子也蠻喜歡的，也沒有所謂過時或不過時的問題，氛圍很好啊。」

有人認為台灣設計展風光落幕，當時就有許多能夠代表彰化特色的作品，這次卻選用了完全無關的IP，被質疑對城市發展沒有幫助。

民眾：「每一個人對於這種IP，這種角色的喜好程度不同，我覺得本來這個就是見仁見智。」

不過城觀處表示27日發放的2000個提燈，通通都發送完畢，代表民眾對於小提燈非常喜歡，而且今年光雕，也有加入九把刀電影功夫圖騰，這也是彰化元素的表現，究竟是過氣主題還是吸睛王道，這股討論熱度，恐怕會隨著燈季持續在彰化延燒。

