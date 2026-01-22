彰化月影燈季 明Fun送跳跳馬小提燈

2026彰化月影燈季寒假燈場，二十四日加碼Fun送跳跳馬小提燈。(彰化縣政府提供)

記者吳東興／彰化報導

彰化縣政府二十四日在八卦山風景區大佛前廣場辦理「二０二六彰化月影燈季─寒假燈場馬上開玩」活動，邀請ＹＯＹＯ家族開唱，搭配金宇園掌中劇，還有孫悟空、大黃蜂巨型人偶現身。

當天下午四時起，限量發放二千個專屬跳跳馬Rody IP紀念小提燈。彰化月影燈季展期持續到三月一日，每晚九龍池廣場前有燈光展演。

月影燈季也串聯花在彰化與員林燈會，只要完成任兩處掃描LINE QR Code集章，就有機會把iPhone 17等好禮帶回家。來到卦山村，憑去年十二月至今年二月在彰化消費滿三百元以上的發票或現場加入「愛玩彰化」LINE官方帳號，可免費搭乘旋轉木馬。

縣長王惠美邀請全國民眾寒假到彰化一起玩、一起看、一起拍，看燈、賞花、吃美食。