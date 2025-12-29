彰化月影燈季「櫻桃小丸子+跳跳馬」 網批：IP太過氣

彰化縣 / 綜合報導

彰化月影燈季於27日起在八卦山大佛風景區登場，今年主題結合櫻桃小丸子和跳跳馬RODY雙IP打造，吸引大批民眾參觀，不過網路有人質疑，櫻桃小丸子和跳跳馬IP角色很過時，對此，縣府表示，每個人對IP角色喜好度見仁見智，這次活動發送限量2000份跳跳馬提燈，當天全部發完，可見有一定的人氣。

熟悉的配樂響起，櫻桃小丸子和跳跳馬的燈飾，隨著節奏發光，喚起不少人的童年回憶。這是彰化縣的月影燈季，今年結合櫻桃小丸子和跳跳馬RODY雙IP，在八卦山打造燈區，設置旋轉木馬、燈光秀等元素，充滿童趣，吸引不少民眾參加，還有民眾為了排到限量跳跳馬提燈，大排長龍，不過，網路上有民眾質疑，這次主題有點過氣。

民眾說：「跳跳馬就我們這個年輕人的角度來說，是很過時的，個人會覺得說辦活動部分，還是要有彰化的特色。」民眾認為，雖然月影燈光季，可以在短時間吸引很多人潮，但辦活動應該要結合地方特色，才能讓彰化持續被全台灣看見。

民眾說：「滿漂亮的，然後小孩子也滿喜歡的，也沒有所謂過時跟不過時的問題啊。」也有民眾認為，燈區設置漂亮，氛圍也很好，沒有過氣的問題。彰化縣府城觀處長王瑩琦說：「對於這種IP啦，這種角色的喜好程度不同，本來這個就是見仁見智啊。」

彰化縣府認為 ， 每個人對於IP角色的喜好 ， 本來就有所不同 ， 這次活動中發送限量2000份跳跳馬提燈 ， 通通送完足以代表有一定的人氣。

