彰化月影燈季Rody生日派對 情人節限定黃色款提燈限量發

▲彰化月影燈季慶Rody生日，民眾只要於2月14日15時30分至16時參加任一項募集活動並完成報到查驗，即可獲得Rody IP小提燈1組（3色全套）。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為歡慶人氣「2026彰化月影燈季」合作IP─跳跳馬Rody生日，彰化縣政府將於2月14日（星期六）在熱度持續升溫的「八卦山天空遊戲場」舉辦「Rody生日派對」。適逢情人節，彰化縣長王惠美邀請親子家庭、好友與情侶一同賞燈、拍照打卡，在璀璨燈海中與Rody共度溫馨難忘的歡樂時光。



▲2026彰化月影燈季，到彰化看燈、領小提燈、拍美照，留下滿滿的溫暖與笑容。（圖／彰化縣政府提供）

廣告 廣告

活動規劃Rody見面會、精采的小丑魔術秀，讓大小朋友近距離互動合影，留下專屬生日回憶，並於16:00起發放Rody IP專屬小提燈。除廣受喜愛的粉色與藍色款式外，本次更特別推出驚喜黃色款，採隨機發送方式，增添蒐藏樂趣與現場驚喜感，機會難得，絕對不能錯過。

此外，為提升活動趣味與參與度，民眾只要於2月14日15時30分至16時參加任一項募集活動並完成報到查驗，即可獲得Rody IP小提燈1組（3色全套）及Rody生日杯子蛋糕1份。募集內容包含「2月14日當日壽星集合」，出示與Rody同日生日的證明文件，或「帶著Rody跳跳馬來慶生」，攜帶具正版授權標章的Rody跳跳馬到場即可參加。以上發放Rody IP專屬小提燈、募集活動皆為限量提供，發完即止。

彰化縣政府城市暨觀光發展處誠摯邀請大、小朋友把握機會參與，2月14日情人節不只說「我愛你」，也一起對Rody說「生日快樂」，到彰化看燈、領小提燈、拍美照，留下滿滿的溫暖與笑容。更多活動詳情，請至活動官網或「愛玩彰化」臉書粉絲專頁查詢。