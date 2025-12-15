彰化有學生疑不當行為 校方啟動校園霸凌處理機制

（中央社記者鄭維真彰化15日電）彰化縣有高職學生疑將沾排泄物的衛生紙塗抹於同學書桌，過程被拍下上傳網路引發關注；校方今天表示，已完成校安通報並啟動校園霸凌處理機制，同時會提供相關輔導維護學生權利。

近日網路社群流傳一段影片，內容為學生疑似持沾有排泄物的衛生紙，塗抹同學文具用品及書包，並拿水瓶裝馬桶水。相關貼文湧入大批網友留言，有網友認為校方應盡速介入處理。

校方表示，目前學生均正常就學中，學校得知此事後立即了解及完成校安通報，並啟動校園霸凌處理機制，近期會組成處理小組，後續將依規定公正進行處理程序，提供學生相關輔導資源與協助措施，以維護學生權利和身心發展。

警方說，分局於社群平台發現疑似校園霸凌貼文，尚未接獲被害人報案，經了解該校已介入處理；此案為發生於校園內的校安事件，由學校循校安系統通報處理，分局將持續關注案情發展，如有違反少年事件處理法等相關法令行為將依法處理。（編輯：張銘坤）1141215