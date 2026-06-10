彰化某幼兒園爆弊案！女主任竟是吸血鬼詐477萬 連同事餐費也私吞

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記者林意筑／彰化報導

楊姓主任涉嫌虛報，私吞補助、家長財務及其他教職員共餐費，共貪得477萬元。（示意圖／PIXABAY）

彰化縣某國小附設幼兒園驚傳弊案！一名楊姓主任涉嫌虛報、私吞補助，還侵吞家長財務，更以「共餐」名向其他教職員收餐費，後挪為私用，共貪得477萬元。彰化地檢署偵辦後於昨（9）日偵結，依法提起公訴，求處有期徒刑12年。對此彰化縣府教育處已依法等相關規定停聘楊姓主任。

檢方指出，楊女自110學年度起至今（2026）年2月間，以偽造文書方式製作不實收費通知單，向家長超收註冊費、加托費，並隱匿、保留正式收據，導致會計人員誤認收費合法，共詐取家長財物逾240萬元。期間也在各項代辦費、活動收費中，收取高於成本的金額，且差價都未繳入公庫，或退還給家長，不當獲利逾百萬元。

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楊女也利用「共餐」名義，向其他教職員收取13萬餘元的餐費，並將此費用挪為私用，並涉嫌虛增延長照顧、加托幼生人數，且偽造簽到、出勤紀錄，詐領鐘點費及補助款，還以母親、家長及助理員名義虛報人事經費；楊女為了核銷餐點費用，甚至涉嫌與廠商勾結，開立不實發票請款，在透過多個帳戶申領資金，規避查核，涉犯貪污、偽造文書及洗錢等罪嫌。

對此，檢方認定她身為具授權公務員身分的主管人員，涉嫌濫權詐領補助、圖利自己，具體求刑12年；其母黃女涉協助詐領補助款，求刑7年6月，其餘5名涉案家長、助理員及廠商也依法起訴，不法所得均聲請沒收或追徵。

據了解，楊女在幼教界以服務將近30年，曾獲教育部教學卓越獎及師鐸獎肯定，如今卻捲入弊案。對此彰化縣府教育處表示，校方已依教師法等相關規定停聘該名主任，並派員到校協助穩定校園行政運作與教學秩序，後續也積極配合檢調單位進行調查，其所涉超收費用，將依規定進行追繳。

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