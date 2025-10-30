彰化某養豬場門口驚見「3頭死豬」橫躺！網傳畫面曝光 動防所揭真相

記者林意筑／彰化報導

網路瘋傳在彰化某牧場前出現一堆死豬，彰化縣動物防疫所緊急說明。（圖／翻攝自Threads）

台中市梧棲區養豬場近日爆出非洲豬瘟疫，26日時行政院宣布延長豬隻禁運禁宰10天圍堵疫情。有網友在社群平台Threads上發文，指出彰化某牧場前出現一堆死豬，也PO出3頭斃死豬的照片，質疑官方不受理民眾檢舉，引發熱議。

此文曝光後吸引大批網友留言，「彰化也要淪陷了嗎？」、「死豬至少要用帆布覆蓋起來吧！」對此彰化縣動物防疫所緊急調查並於今（30）日說明，該張照片裡的斃死豬是在疫情發生之前1個月所拍攝，大約是今年9月，後續動防所有再度前往調查，確認10月時該場已無發生豬隻異常死亡的情況，請民眾不要以訛傳訛，製造恐慌。

經彰化動防所調查，該張照片裡是在疫情發生之前1個月所拍攝。（圖／翻攝自Threads）

動防所所長董孟治表示，該豬場共飼養2225頭豬隻，在台中梧棲場10月22日傳出疫情前，10月19日到29日，該場單日最多死亡豬隻為10月26日死了4頭中豬，換算死亡率千分之1.7，遠低於2%，是在正常範圍內。

董孟治指出，飼主向他們解釋，被拍到的豬隻不是最近發生，動防所也比對照片四周環境與目前景況，現況草皮已長得很高，跟照片裡光禿一片不同，因此推測照片拍攝時間已有一段時間了，應該不是最近才拍的。

