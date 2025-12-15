彰化某高職校園霸凌 校方：已啟動校安通報

一名學生拿用過的衛生紙，將筆盒內的文具以及桌面、書包都擦過一遍，另一段畫面則是來到廁所，拿著寶特瓶裝馬桶水讓不知情同學喝下。彰化縣某公立高職傳出疑似校園霸凌事件，網路影片引發議論，校方則表示已展開調查。

學校秘書說明，「啟動校園霸凌的處理機制，我們近日內也會組成處理小組，學生目前都是繼續正常就學中，我們學校也會持續的關心了解，還有提供相關的輔導機制。」

事情發生在本（12）月11日，校方表示已進行校安通報，並啟動校園霸凌處理機制，處理小組委員半數將由教育部「生對生霸凌事件專業調和及調查人才庫」組成，初步了解雙方學生沒有過節，案情細節與受害人數仍待調查釐清。警方則表示，目前尚未收到家長報案，若涉及《少年事件處理法》將依法辦理。

廣告 廣告

彰化縣北斗分局偵查隊副隊長陳昱升解釋，「本案為發生校園內的校安事件，有學校循校安系統通報相關單位處理，本分局持續關注案情發展，如有違反《少年事件處理法》等相關法令之行為依法偵處。」

校方強調，當事女學生目前請假中，至於受害學生15日仍正常到校就學，後續學校會持續關心，並提供輔導機制，維護學生權利與身心發展。