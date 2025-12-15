彰化某高職爆霸凌！高三女拿屎抹書包 逼同學「喝馬桶水」

彰化縣某高職學生疑將沾排泄物的衛生紙塗抹於同學書桌。（圖／翻攝自Threads）

彰化縣某所高職近日驚傳霸凌事件，疑似有一名高三加害者使用「沾有排泄物的衛生紙」塗抹學生的書桌、書包與文具，甚至將寶特瓶「灌馬桶水」。整個過程更被拍成影片PO到社群平台Threads，引爆全網怒火。對此，校方發聲表示，已啟動校園霸凌處理機制，後續將依規定公正進行處理程序，而目前相關學生均正常到校。

彰化某高職學校近日驚傳校園霸凌事件，遭曝光的當事影片中清楚記錄一名同學手持沾汙的衛生紙，反覆且刻意地塗抹在受害學生的個人物品上。隨後，更拿起學生的寶特瓶走進廁所，後續動作暗示寶特瓶內被裝入了馬桶水，疑似逼迫被害人喝下。

影片曝光後，網友紛紛怒喊：「這已經不是玩笑，是犯罪行為」、「為什麼旁邊的人不但不阻止，還幫忙錄影甚至PO網」、「現在小孩很愛把犯罪畫面自己放出來」。據悉受害學生家屬得知此事後，堅持對加害者提出法律告訴，不過警方表示，目前尚未接獲相關報案。

對此，校方於12日在官方臉書發布聲明，表示目前學生均正常就學中，在掌握相關影片後，已立即完成校安通報，並正式啟動校園霸凌防制程序，將於近期組成「校園霸凌事件處理小組」，嚴正調查事件經過；為確保調查的獨立與公正，小組中過半數委員引入外部專業人士參與。

校方同時承諾，將提供所有當事學生必要的輔導資源與協助，以維護學生權益和身心發展。校方也特別說明，為防止粉絲專頁遭情緒性留言洗版，影響正式公告的發布與調查工作的進行，已決議暫時關閉該頁面留言功能；並呼籲社會大眾保持理性，讓事件回歸校園霸凌處理的法定程序與司法調查，由專業人員公正處理。

