彰化某高職爆霸凌！高三女逼同學「喝馬桶水」又拿排泄物抹書包

記者林意筑／彰化報導

高三女逼迫被害學生喝下馬桶水。（圖／翻攝自Threads）

彰化縣某國立高職驚傳校園霸凌事件！有名高三女學生行徑囂張，不僅拿沾有排泄物的衛生紙塗抹在其他同學背包上、桌椅文具上等，還將霸凌過程拍下PO網炫耀，引發高度關注，大批網友見到霸凌影片後瞬間暴怒，也讓被害學生家長氣得準備提告。對此校方表示啟動校園霸凌處理機制，後續將依程序公正處理。

高三女著沾有排泄物的衛生紙塗抹在被害學生的桌子。（圖／翻攝自Threads）

據了解，彰化縣北斗某國立高職內有一名高中三年級女學生，疑似在校內霸凌其他同學，竟拿著沾有排泄物的衛生紙塗抹在被害學生的桌子、書包等處，甚至還傳出疑似逼迫被害學生「喝下馬桶水」，且在霸凌影片中表示「寶寶馬桶水好喝嗎～」，而該名高三女還得意將霸凌過程拍下PO網，影片在網路上瘋傳，引起網友熱議。

對此有網友留言「為什麼會有朋友幫忙錄影」、「看到受害者家屬心急如焚的樣子好心酸」、「現在這種小屁孩很愛把犯罪畫面自己放出來」、「好噁爛的人」，而被霸凌的學生家長見到影片後相當氣憤，強調一定會提告。

對此校方在臉書回應，近日網路上流傳關於本校疑似「生對生」校園霸凌事件之影片，校方得知後已進行了解、校安通報，並啟動校園霸凌處理機制，將於近期內組成處理小組，其中過半數委員來自教育部「生對生霸凌事件專業調和及調查人才庫」，後續將依規定公正進行處理程序，並提供學生相關輔導資源及協助措施，以維護學生權益。

