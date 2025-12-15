彰化某高職爆「最噁霸凌」！高三女包包被抹排泄物、飲料遭裝馬桶水

女學生持沾有排泄物的衛生紙，反覆擦抹在背包上（左圖），又把寶特瓶拿去裝馬桶水(右圖)。翻攝畫面



彰化縣一所高職近日傳出校園霸凌事件，一名高三女學生疑遭同學欺負，被人用沾有排泄物的衛生紙塗抹書包等用品，飲用的瓶裝水還疑似被裝入馬桶水，影片曝光後，掀起網怒。校方表示，已啟動校園霸凌處理機制。

流出的影片在threads曝光，可見一名女學生拿著沾有排泄物的衛生紙反覆抹在被害女學生的物品上，包括背包、筆、桌面等，下個畫面見到被害女學生正在飲用瓶裝水，再下一幕是同樣包裝的瓶子被帶進廁所，從馬桶沖水口裝水，疑似讓女同學喝下馬桶水，欺凌行為令人作噁。

畫面曝光至今3天，吸引99萬次瀏覽。網友怒批，「這已經不是玩笑，是犯罪」、「這是我2025以來看過最噁的霸凌案」、「只有片段的影片就這樣了，沒錄像的還不知道怎麼受折磨」、「霸凌者的共同點：很喜歡錄證據」、「霸凌者決不原諒，高三還可以使壞成這樣讓人火大，不能和解」、「心思這麼歹毒！恭喜她終於紅了」。

校方在官方臉書發文回應，表示已了解情況，並完成校安通報，正式啟動校園霸凌處理機制，近期將組成校園霸凌事件處理小組，其中過半數委員將來自教育部「生對生霸凌事件專業調和及調查人才庫」，後續依程序進行調查，並提供當事學生必要的輔導與協助，以保障其受教權益。

校方表示，為防止粉絲專頁被情緒性留言洗版，影響正式公告的發布與調查工作的進行，將暫時關閉留言。

學校爆出喝馬桶水的霸凌事件，在臉書粉專表示已通報並展開調查。翻攝校方臉書粉專

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

